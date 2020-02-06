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發燒3天痛奔醫院　逼問「有人從中國回來啦」醫護暴怒！病患嗆：就說不要講

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▲▼ 感冒、咳嗽、生病。（圖／記者黃克翔攝）

▲切勿隱匿病情！（示意圖／非當事人／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

本站曾報導《咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒：自私害到多少無辜人》，一位急診醫師指出，「遇到咳到肺都快掉出來的，一直追才問出來弟弟一家從大陸回來過年！」無獨有偶，近日一名醫護人員痛罵，遇到病患發燒3天3夜，逼問之下家屬坦承，有親人從大陸返台。

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，4日深夜在急診室上班時，來了一位病患，「主訴全身肌肉酸痛，半夜痛到睡不著覺」，醫師下意識急問，「旅遊史跟有沒有接觸從中國回來的人？」病患斷定回話，「沒有！」

請繼續往下閱讀...

心思細膩的醫師好奇追問：「你說痛了好幾天，怎麼今天深夜才來？」病患避重就輕：「前幾天不方便過來」，醫師再問：「那今天怎麼方便過來？晚上很冷耶還下雨」，病患坦承：「發燒三天今天才退燒，所以才能過來」。

醫師察覺不對勁，瘋狂逼問後，結果家屬才揭開真相，當場把醫師跟護理師嚇到彈開，立即消毒、載穿上專業防護衣、N95口罩。對話如下：

家屬：好啦，家裡前幾天有人從中國回來啦，只是已經沒有住在家裡好一陣子了

醫師：幾號的事情

家屬：1號

醫師：1號？好一陣子，所以是12月嗎？

家屬：不是啦，是2月1號回中國了

原PO氣得爆粗口，「XXXXXXXXXX，好一陣子你媽啦！」醫護人員急得把病患關進負壓隔離房，不久後，放射師穿全套裝備，推機器來照了片子，直到「確定他的肺沒有事情後，才放他出來。」

從隔離房出來後，病患一臉不悅向家人抱怨，「就叫你不要說，你看真的會被關進去隔離！」附近的護理師聞言，氣得衝上前警告，「這樣隱瞞不對。」結果病患一秒裝逼，滿口破爛英文嗆聲，最後醫師看不下去，用一口流利的英文教訓一頓，「病人後來安靜自知理虧，喊著說不痛了想回家，開了幾顆止痛藥給他，讓他趕快走。」

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▲▼發燒3天痛奔醫院　逼問「有人從中國回來啦」醫護秒彈開！病患嗆：就說不要講（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友氣炸，要求通報追蹤！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章曝光後，掀起大批網友湧入嗆肉搜檢舉，「希望依法上報，隱匿開罰」、「就是有這種自私自利的人，才會造成防疫漏洞」、「原來只怕隔離，不怕死的觀念也有」、「一家子垃X！辛苦你們第一線，還要承受這種危機」、「支持直接撲殺」、「一家人都很有事，一點同理心都沒有」、「其實大家戴口罩都是在防這些自私的人」、「罰重一點，罰到他傾家蕩產！」、「自私真的沒藥醫，真的很X」。

特別提醒，武漢肺炎防疫人人有責，若隱匿旅遊史、接觸史，會依法開罰，倘若未據實通報，將可依《傳染病防治法》第69條處以1萬元至15萬元罰鍰，切勿以身試法。

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