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記者遭驅逐 華爾街日報：中國轉移新冠肺炎焦點

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▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲新冠肺炎造成世界恐慌。（圖／路透社）

文／中央社

（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）華爾街日報刊登評論文章標題含「東亞病夫」字眼，觸怒中國政府，旗下3名記者遭驅逐。華爾街日報社論說，北京在意的不是標題，而是想在疫情處置不當引發民怨時轉移焦點。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）3日刊登美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）研究員米德（Walter Russell Mead）題為「中國是真正的東亞病夫」（China Is the Real Sick Man of Asia）的評論文章，中方表達不滿，要求華爾街日報公開正式道歉並查處相關負責人。

眼見華爾街日報不願低頭，中國外交部19日以「發表種族歧視言論、惡意抹黑攻擊中國」為由，宣布吊銷華爾街日報3名駐北京記者的記者證。3人分別是華爾街日報同為美籍的中國分社副社長李肇華（Josh Chin）、記者鄧超（Chao Deng），以及澳洲籍記者溫友正（Philip Wen）。華爾街日報報導，這是後毛澤東時代中國政府首度同時驅逐單一國際新聞機構的多名記者。

華爾街日報社論寫道，米德的專欄與文章標題未曾在中國刊登，因為華爾街日報在中國被禁，網站從2014年就遭封鎖，「我們的記者能為世界其他地方報導中國，中國讀者卻看不到」。社論指出，中方下令驅逐華爾街日報記者，癥結不是美方評論，而是著眼國內政局。隨著俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延、動搖中共威信，北京再次打民族主義牌，將國內問題怪罪於外籍人士，並刪除社群媒體上的抱怨文章，企圖將民怨導向一則評論文章標題。

社論表示，北京可能也以驅逐外籍記者，回應美國國務院18日將新華社等5家中國媒體列入外國使團的決定。至於引起軒然大波的「東亞病夫」，華爾街日報解釋，米德並未下標，但有人反映這種字眼令中國人想起19世紀中葉鴉片戰爭西方列強凌辱、20世紀日軍侵略的歷史，「我們接納這些意見，樂於刊登批評標題的讀者投書」。

社論寫道，多數美國人歷史觀念中，「歐洲病夫」是形容鄂圖曼帝國衰落。就近代而言，菲律賓被冠上「亞洲病夫」稱號，多家媒體也將歷經脫歐痛楚的英國稱作「歐洲病夫」。華爾街日報表示，3名遭驅逐的記者與引發中方不滿的標題毫無關係，華爾街日報多年來不斷向中國官員闡明，社內新聞與評論部門獨立運作，「中方明明清楚，卻為政治宣傳目的而刻意忽視」。

社論說：「中方官員不清楚的是，自由的媒體可以幫助他們處置疫情。民主制度之所以充滿韌性，在於自由的媒體釋放訊號與資訊，既可宣洩民怨，也能在問題演變成危機前讓領導階層有所警覺。」美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）19日發表聲明，譴責北京驅逐華爾街日報記者的行徑。他強調，成熟、負責任的國家都明白，自由的媒體能報導事實並表達意見，正確回應方式應是提出反駁論點，而非箝制言論。

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