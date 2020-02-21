鑽石公主號旅客返台！包機座位分三大區　「有症狀者獨立一區」

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

鑽石公主號上19名旅客、1名醫師今日將搭乘華航包機返台，指揮中心表示，機上座位將分為三大區域，包括有症狀者、無症狀者、預留區域，萬一在飛機上有緊急事件，就會挪至預留區域處理。

中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功表示，今日上機包括19名旅客、1名醫師，班機已於13點3分起飛，採人跟行李是不同車輛輸送，預計10點15分到10點半到達桃機。

請繼續往下閱讀...

何啟功表示，本次作業比武漢專機準備工作嚴謹，登機前要做症狀詢問、健康了解、量體溫，有意外狀況發生的話，如旅客有突發健康改變，就會影響登機人數。上機後將分為三大區域，包括有症狀者、無症狀者、預留區域，有症狀者會獨立坐在某區，另外萬一在飛機上有緊急事件，則會挪至預留區域處理。

何啟功表示，因為班機是可搭載150人左右的機型，所以應該夠寬敞，可以做相關區隔，至於機上確切座位表，目前尚未收到相關消息。

何啟功也說，飛機降落桃機時，會再做一次健康狀況詢問並收集聲明書，再按照是否為夫妻、同艙家人等搭乘救護車，共有14部救護車待命，另有預想萬一乘客下機後，發現有人有緊急身體狀況，將會用2部備用救護車直接送醫。