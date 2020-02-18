日公布新標準「發燒37.5度4天」再就醫　超低病識感…網怒：要傳染多少人！

▲日本到現在才出現危機感，遭批「太晚了」。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

日本截至18日上午本土案例累計66例，被稱為是日本「病識感」啟蒙點的14日之後，政府機關與當地媒體開始頻繁報導新冠肺炎、新冠病毒的相關新聞，然而看在許多網友眼中，新公布的「疑似症狀」處理方式，卻是有許多疏漏。

根據日本《朝日新聞》報導，厚生勞動省17日公開新標準，若民眾出現發燒感冒現象，暫時不要外出，甚至發燒到「37.5度以上並且持續4天、有強烈的疲倦感、呼吸困難等」應該要向「歸國者、接觸者諮詢中心」進行接洽，並前往指定的醫療單位就醫。

除此之外，厚生勞動省特別要求有慢性疾病者、老年人、有肺炎歷史的民眾提到，「這類人就是新冠肺炎主要攻擊的對象」，如果有孕婦有相關疑似病症也要盡速前往醫療機構。目前新冠肺炎已經在日本境內出現快速人傳人的現象，因為無法確定感染源，政府現階段僅能聽取專家意見。厚生勞動省大臣加藤勝信表示，「建立起一個諮詢系統，可以讓民眾有詢問的地方，能夠多少防止疫情升級。」

然而，厚生勞動省這樣的規範，卻讓部分很早就有危機意識的民眾認為，「發燒37.5度以上4天，恐怕已經讓周遭許多人跟著被感染了」、「或許一開始有發燒就該直接就醫，這才是最有效的方式」；此外也有人表示，現在已經有無症狀的患者，嚴格宣導防疫跟鼓勵生病者就醫才是正確的。