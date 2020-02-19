敘利亞3歲萌眼妹「聽空襲聲立刻大笑」　老爸最貼心童年教育…讓網友都哭了！

▲敘利亞小女孩的爸爸，教女兒用笑聲對抗空襲爆炸。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

在烽火交織的敘利亞，目前已經造成50萬名兒童流離失所，其他死傷難以估計，在大人的政治經濟恩怨之下，犧牲的卻是這些天真無邪的孩子。日前在推特上就出現一段影片，一名父親跟著自己3歲的女兒入鏡，當聽見背景聲音是砲聲隆隆時，小女孩卻開始開心的笑著，然而背後的原因卻讓許多人不禁鼻酸。

綜合外媒報導，3歲的莎爾瓦（Salwa）和爸爸阿卜杜拉日前拍攝一段影片，只見莎爾瓦開心的在鏡頭前大笑，但背後卻傳來陣陣的爆炸聲。阿卜杜拉和女兒住在敘利亞伊德利卜省的Saraqib城，這裡時常有空襲爆炸，對於當地成人而言，幾乎就是家常便飯。

▲莎爾瓦只要聽到爆炸聲就會大笑，卻讓大人好心酸。

然而對於小小的莎爾瓦，卻是令她害怕的巨大聲響，加上伴隨著濃密的黑白煙，完全不知道發生什麼事。直到有一天，莎爾瓦看見一群小男孩在空地上玩著煙火，同樣也發出爆炸聲，阿卜杜拉突然想到如何教女兒勇敢面對這樣的聲響。

就在拍攝影片前，阿卜杜拉告訴莎爾瓦聽到「碰」的聲音就要用大笑聲去面對，這樣就不會覺得可怕。不久後果真傳來巨大的「爆炸聲」，阿卜杜拉問莎爾瓦你覺得是飛機還是炸彈？莎爾瓦開心的說「是炸彈」接著用力的大笑。

阿卜杜拉事後在網路上表示，她希望透過這樣的遊戲，可以不要讓女兒害怕空襲，比起其他人，他們已經是過得還可以，寄宿在朋友家，至少短時間內沒有危險。

然而不少網友看這段影片之後，都直呼「笑著笑著就流眼淚了」、「這位爸爸很偉大」、「真的非常感人」、「小女孩笑的心都痛了」、「很難過的一個遊戲，孩子要承擔大人的恩怨」。