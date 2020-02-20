幕後追蹤／鑽石公主號台籍乘客或趕不及包機　陳日昇：不是說好一起回家？

▲陳日昇尚未取得肺炎檢測報告，擔心錯過政府包機。（圖／翻攝自陳日昇臉書）

記者魏有德／台北－橫濱 連線報導

受鑽石公主號新冠肺炎疫情影響，隔離在海上超過14天的台籍魔術師陳日昇，究竟是否能順利搭上包機返台？陳日昇今（20日）晚接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時嘆，「不是說好一起下船，一起上飛機 ，一起回家的嗎?」

目前除了陳日昇之外，也有部分台籍旅客，甚至還有一位小朋友，尚未收到檢驗結果。當他們透過與駐日代表處的聯繫群組，詢問該怎麼辦？後續會有什麼配套？得到的回覆，都是包機將如期起飛，陳日昇坦言心好累，「非常失望跟灰心，就像是被踢來踢去的皮球。」

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▲鑽石公主號乘客已陸續下船。（圖／達志影像／美聯社）

陳日㫒提到，在船上隔離十四天已經夠累了，現在還要因為可能搭不上包機而受到身心煎熬，「我現在真的很恐慌！只能祈禱報告書明天中午前收到。」

政府早已確定採包機方式，將船上台籍旅客接回台灣隔離安置，陳日昇也曾多次呼籲，希望自己可以儘速接受肺炎篩檢，以免趕不上21日的包機回台。但直到18日，才讓陳日昇做完篩檢，依照檢驗時程，需二至三個工作天，才會知道檢驗結果，也讓他非常害怕會滯留在日本，無法返台。

▲陳日昇透過臉書報呼籲及早接受肺炎檢測。（圖／翻攝自Facebook／陳日昇）

對此，陳日昇今日中午曾對外發聲明，強調「其他國家都幾百人在包機接送，我們台灣總共也才20多位，要全部一個不漏地送回去...真的這麼難嗎!?」

此前，駐日代表處曾於18日透過聯繫群組表示，政府已經與日本交涉，希望能早日接回，不過目前配合日本防疫措施，確保大家與更多人的健康安全，「政府決定派包機接回大家。但目前仍有2位國人尚未完成篩檢，因此原訂19日的包機不得不延後2至3天。一旦確定日期即通知大家準備。」

