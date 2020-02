英國專機21日飛抵東京　檢驗若是陽性必須留下治療

▲已經有2批乘客從鑽石公主號下船。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒,英國外交部將在21日包機赴日接回鑽石公主號上的英國公民,但並非所有人都可以搭機返英,只有檢驗結果呈現陰性的公民可以搭上專機,若呈現陽性必須留下接受治療。英國國務大臣多米尼克·蘭尼·拉布(Dominic Rennie Raab)表示,專機將飛抵東京,希望其他也想離開日本的英國公民能保持聯繫。

截至20日為止,鑽石公主號上共有634例確診病例,已有443人在19日下船返家,在20日還有第2批乘客共500人下船,台灣也將在21日派遣專機,於桃園機場起飛後,預計降落在羽田國際機場,目前22位台籍旅客扣除5名確診者,有17人將搭機回台;2名台籍船員中,也有1人表達搭乘包機意願,還有一名雙重國籍者想回台。

