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英國專機21日飛抵東京　檢驗若是陽性必須留下治療

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

▲已經有2批乘客從鑽石公主號下船。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，英國外交部將在21日包機赴日接回鑽石公主號上的英國公民，但並非所有人都可以搭機返英，只有檢驗結果呈現陰性的公民可以搭上專機，若呈現陽性必須留下接受治療。英國國務大臣多米尼克·蘭尼·拉布（Dominic Rennie Raab）表示，專機將飛抵東京，希望其他也想離開日本的英國公民能保持聯繫。

截至20日為止，鑽石公主號上共有634例確診病例，已有443人在19日下船返家，在20日還有第2批乘客共500人下船，台灣也將在21日派遣專機，於桃園機場起飛後，預計降落在羽田國際機場，目前22位台籍旅客扣除5名確診者，有17人將搭機回台；2名台籍船員中，也有1人表達搭乘包機意願，還有一名雙重國籍者想回台。

根據英國媒體BBC報導，專機預計在22日抵達英國國防部（MoD）的軍用飛機場MoD Boscombe Down，回國的人將在威勒爾都會自治市（Wirral）的阿羅公園醫院（Arrowe Park Hospital）再度隔離14天，早些從中國返回英國的2組公民也在這裡進行隔離觀察。

英國公共衛生部 (Public Health England)指出，阿羅公園醫院將會正常運轉，對於民眾沒有風險，任何從中國、日本飛回英國的民眾，都會被要求要執行隔離，目前國內共有5549人接受了新冠病毒的檢測，其中有9個人的結果呈現陽性。

英國外交部（Foreign Office）也強調，在專機抵達日本之前，希望英國公民不要下船，「如果隨意下船，可能會帶來行政或後勤問題，使登機作業遇到困難。」

 
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