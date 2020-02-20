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嘉市學校防疫再升級　黃敏惠感謝各界捐贈物資

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▲學校防疫工作再升級，市長黃敏惠感謝各界捐贈物資。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲學校防疫工作再升級，市長黃敏惠感謝各界捐贈物資。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府20日在南興國中舉辦「各國中小學因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎防疫工作第二次會議」，市長黃敏惠除重申市府已提供「線上學習平台」、「疫情防護網」、編訂「防疫流程」及「本市學生健康管理護照」等，並感謝學校及民間單位與市府共同努力外，再提出了「校園防疫3要1動口訣」及「8大強化作為」，讓防疫再升級。

▲學校防疫工作再升級，市長黃敏惠感謝各界捐贈物資。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長黃敏惠感謝各界捐贈物資並頒感謝狀。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，在開學之前再一次邀集國中小校長、補教協會和幼教學會等貴賓與會，謝謝大家共同把防疫工作當成首要的工作，在開學之前做最好的準備，如防疫作戰策略、防疫SOP等，這些不只是口號，更重要的是要能落實，不但帶給大家更健康的生活，也期望透過教育讓孩子們學習到個人衛生、衛生環境的觀念，這正是絕佳的教育機會；呼籲家長與孩子多一點的互動，關心他們的健康，有無發燒、咳嗽的症狀。期望透過大家共同的事前準備工作，確實做好防疫工作。

▲嘉市教育處長林立生。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市長黃敏惠、教育處長林立生。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠說，感謝全一水電工程有限公司捐贈95%酒精(台糖)、東輝生物科技有限公司捐贈殺菌乾洗手凝膠、台灣可林生化科技有限公司捐贈二氧化氯原液及崇仁醫護管理專科學校捐贈次氯酸水，讓整體防疫得以更完善，更周全。

▲學校防疫工作再升級，市長黃敏惠感謝各界捐贈物資。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市政府教育出推防疫口訣。（圖／記者翁伊森翻攝）

為因應武漢肺炎疫情不斷升溫，市府在109年1月24日就成立嘉義市應變指揮中心，各局處隨即開始提高防疫措施，為嘉義市全體市民的健康努力。教育處處長林立生表示，各國中小學已於年前啟動管控機制，請各校控管所屬師生中港澳出入境之情形並及時回報，讓防疫無漏洞。

▲學校防疫工作再升級，市長黃敏惠感謝各界捐贈物資。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲防疫建議。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，為因應開學延後可能影響弱勢學童用餐問題，嘉義市政府亦請學校加印2月11日至24日的午餐券，讓「低收入戶」、「中低收入戶」、「家庭突發因素」及「家庭經濟困難」學生能透過就近領取餐食等方式，落實急困學生用餐協助機制，不讓武漢疫情寒了孩子們的心。

教育處表示，為因應下週開學再提出強化作為，包括校園防疫3要1動口訣：要量體溫、要勤洗手、教室要通風以及下課出來動一動，並要求各校(園)落實8大作為，包括：


(一) 各校每一洗手台應放置肥皂或洗手乳，並要求每位學生於每節上課前務必做好洗手動作。
(二) 請各校暫時移除水龍頭省水裝置，確保正常出水量以符教職員生勤洗手需求。
(三) 請各班導師於每日上課前務必做好班級清潔或消毒工作，並於學生進入教室及中午時段再次量測確認體溫。
(四) 各校調配1:100稀釋漂白水/次氯酸納(500ppm)時，應由教職員處理，嚴禁由學生操作以確保安全。
(五) 請各校於課間時間務必要求學生離開教室至戶外活動或休息，並應留意教室通風情形。
(六) 各校使用耳溫槍量測體溫時，應留意耳溫套衛生問題，請做好消毒工作或備妥適量耳溫套替換。
(七) 請各校於防疫期間加強溝通宣導家長不得進入校園措施，如發現有發燒症狀之學生，請先安置於適當處所先提供相關照護，並及時通知家長前來帶回。
(八) 請各校配合於2月25日開學日在校門口向家長展示學生健康管理護照樣張，籲請家長配合在家量測學生晨間及晚間體溫。

更多學校防疫工作資訊，請上https://zh-tw.facebook.com/cypack/或上嘉義市政府教育處臉書查詢。

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