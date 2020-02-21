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嘉義車站沉睡森林大白熊也戴口罩啦！　呼籲口罩留給需要的人

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▲嘉義火車站前沉睡大白熊戴上迷彩口罩，象徵市府防疫視同作戰的積極態度。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義火車站前沉睡大白熊戴上迷彩口罩，象徵市府防疫視同作戰的積極態度。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應新型冠狀病毒疫情，嘉義火車站前沉睡森林大白熊戴上了灰藍相間的迷彩口罩，卻也因為獨特裝扮，再次吸引路過民眾的目光。嘉義市政府也呼籲，民眾不需隨時戴口罩，請把口罩留給需要的人。

▲嘉義火車站前沉睡大白熊戴上迷彩口罩，象徵市府防疫視同作戰的積極態度。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義火車站前沉睡大白熊戴上迷彩口罩。（圖／記者翁伊森翻攝）

由在地知名插畫家SMART莊信棠所設計的沉睡森林大白熊，去年底已成為火車站的重要地標，吸引無數民眾前來拍照打卡。嘉市府日前特地製作了迷彩圖案的口罩給大白熊戴上，宣示防疫視同作戰，也希望民眾做好自主健康管理，如有疑似症狀應主動通報，一同來打贏這場防疫的勝仗。

市府呼籲，口罩使用時機應著重在「進入醫療院所，有呼吸道症狀者，有慢性病者，以及出入通風不良、擁擠密閉空間者，建議需要戴口罩」，至於健康民眾及一般學生無須隨時戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。

市府強調，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，做好咳嗽禮節、減少近距離接觸，避免出入密閉擁擠之公共場合，並保持環境清潔及通風。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

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