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黃偉哲力推弱勢照顧　台南第3實物銀行新營試營運

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▲台南市黃偉哲十分重視弱勢照顧，積極推動下，台南第3實物銀行試營運。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市黃偉哲十分重視弱勢照顧，積極推動下，台南第3實物銀行試營運。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為善用每一份愛心資源幫助弱勢族群，台南市長黃偉哲希望透過善心廠商、善心人士所捐贈之物資，來設置實物銀行實體店面，讓弱勢家庭每月均能依其生活需求，使用物資兌換點數換取物資，既不浪費物資，也讓各界的愛心充分運用。

台南市社會局繼2019年在佳里區、中西區陸續成立2家實物愛心銀行實體店面後，今年度運用公益彩券盈餘分配基金經費，在新營區南瀛綠都心地下室建置台南市第三間實物銀行實體店面，並於2月17日開始試營運，未來3實物銀行實體店面服務範圍擴及大台南地區，讓有需要的弱勢家庭更有感。

市府社會局委託社團法人台灣普力關懷協會，承辦台南市實物銀行溪北分行，經社工評估符合領取愛心物資的受助者可核給點數額度，受助者再依點數來兌換等值物資，同時社會局也會安排社工及志工定期關懷訪視受助者。該分行服務時間為週二、週三、週五上午9-12時，下午2-5時；週四、週六上午9時-12時，提供如白米、麵條、沙拉油、尿布、各式罐頭及乾糧等愛心物資，供弱勢民眾選擇。

▲台南市黃偉哲十分重視弱勢照顧，積極推動下，台南第3實物銀行試營運。（圖／記者林悅翻攝，下同）
黃偉哲市長非常注重善心物資的合理分配，指示社會局積極成立實物愛心銀行實體店面及愛心惜食平臺。2019年成立2家實物愛心銀行及7處愛心惜食平臺，佳里分行去年9月正式營運至今，已服務逾9百人次、中西區溪南分行僅開辦3個月，已服務逾1千5百人次；另連結市場剩食的7處惜食平臺，從去年7月陸續開辦以來，截至今年1月底已獲得2公噸506公斤的蔬食或生鮮食品等剩食捐贈，幫助超過1萬5千人次的社區照顧據點長者共餐，將各界的愛心發揮最大的效益。

黃偉哲市長感謝各界愛心人士、企業及團體一起共襄盛舉，也呼籲更多的人能加入響應捐贈物資的行列。依目前社會局盤點目前各實物銀行捐贈物資情況，以奶粉、罐頭、調理包及衛生紙等物資較欠缺，有意捐贈者可優先考慮，有捐贈需求者歡迎聯繫實物愛心銀行-溪北分行06-6325535或台南市社會局社會救助科06-2995686洽詢。

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