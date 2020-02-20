台南市議會訪美國橘郡政府 盼協助台灣發聲及提升國際地位

▲台南市議會一行人訪美國橘郡政府，郭信良議長盼協助台灣發聲及提升國際地位。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

美國時間2月19日上午，台南市議會訪美團拜會佛羅里達州橘郡郡長Jerry Demings，雙方就多元文化、稅務、觀光等政策進行交流，郭信良議長並盼Demings夫婦協助台灣提升國際地位及發聲權，協助台灣更加發揚主權獨立性及自由民主程度。

郭信良議長在會議中，感謝美國政府對台灣在外交及軍事上的支持，獲知郡長夫人Val Damings為美國國會眾議員，郭信良議長特別拜託郡長請夫人在國會中為台灣發聲，協助以自由民主為傲的台灣爭取更多國際發聲權，郭信良議長更力邀Demings賢伉儷到台南一遊，感受台南人民的熱情與特色小吃。

偕同台南市議會訪美的立委陳亭妃表示，從今天的會晤感受到在Demings郡長的努力下，橘郡各個族群的文化都得到發揚的機會，其中也包括來自亞洲的台灣文化；自己相當期待有機會能與Demings夫婦在台灣見面，希望能與Demings夫人就同樣身為國會代議士的共通點進行交流，並盼Demings賢伉儷在多認識臺灣後，能夠在國際場合為臺灣爭取應有的國際地位。

郭信良議長並稱讚橘郡不僅擁有世界級的國際機場，還有全美第二大會議中心，以及許多的主題公園、體育場等，是觀光旅遊興盛的地方。另外，橘郡的經濟實力很堅強，失業率只有3.3％，令人印象深刻。郭信良議長表示，橘郡的人口和面積與台南相似，而且都是觀光業發達的地方，期待未來有相互實質交流的機會。