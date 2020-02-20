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台南和順工業區首發結合「i郵箱」　郵局代辦服務啟用

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▲台南市安南區和順工業區，引進無人郵局i郵箱開啟24小時自助寄、取件自動化服務，舉辦「i郵箱」及郵局代辦所啟用儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區和順工業區，引進無人郵局i郵箱開啟24小時自助寄、取件自動化服務，舉辦「i郵箱」及郵局代辦所啟用儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區和順工業區為提昇服務區內廠商，並讓區內廠商及附近民眾皆可共享郵局最新的AI服務，引進無人郵局i郵箱開啟24小時自助寄、取件自動化服務，讓領寄包裹有更便民的對口，20日上午10時舉辦「i郵箱」及郵局代辦所啟用儀式。

啟用儀式由和順工業區廠商協進會陳文祥理事長主持，台南郵局陳淑容副局長，台南市政府、東陽集團吳金寶經理、台南市和順工業區廠協會理監事及廠商等一同參與。

▲台南市安南區和順工業區，引進無人郵局i郵箱開啟24小時自助寄、取件自動化服務，舉辦「i郵箱」及郵局代辦所啟用儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳文祥理事長表示，該區為地方私辦工業區，廠區內所有的公共設施，需要集合區內廠商的力量一齊向政府申請而來，陳文祥理事長與廠協理監事及廠家們，十分感謝前台南市代理市長、行政院李孟諺秘書長以及台南市黃偉哲市長的鼎力協助，讓政府落實工商服務便民的政策，更有具體開創性！

▲台南市安南區和順工業區，引進無人郵局i郵箱開啟24小時自助寄、取件自動化服務，舉辦「i郵箱」及郵局代辦所啟用儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

和順工業區共享郵局最新的AI服務，引進無人郵局「i郵箱」開啟24小時自助寄、取件自動化服務，讓領寄包裹有更便民的對口，提昇廠區內原有寄件需求，免去與一般民眾排隊擠寄大量郵件的困擾，既省時又提高辦事效率。

陳文祥理事長感謝郵政單位肯下重本，幫忙設立，進而也創下首座I郵箱與郵局代辦所結合的服務單位，也是首座進駐工業區的AI郵務服務，讓無人化郵政尖端服務更貼近人性。

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