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7旬藥師賣防疫口罩獨撐忙翻　黃偉哲率防疫團隊前往加油打氣

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▲台南市長黃偉哲率員前往裕仁藥局，拜訪年齡已逾7旬，且1人顧店的老藥師邱昇，為其加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲率員前往裕仁藥局，拜訪年齡已逾7旬，且1人顧店的老藥師邱昇，為其加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應冠新肺炎（武漢肺炎）疫情，行政院採實名制販售，統一由藥局作為銷售通路，台南有7旬老藥師配合政府防疫政策，獨自顧店販售口罩，還可能面對排隊民眾謾罵，身心壓力頗大，令台南市長黃偉哲相當不捨，20日特別率防疫團隊前往為老藥師加油打氣，也感謝其他藥局積極參與防疫。

台南市長黃偉哲20日在衛生局長陳怡、台南市藥師公會理事長吳振名及市議員沈震東等人陪同下，前往裕仁藥局，拜訪年齡已逾7旬且1人顧店的老藥師邱昇；黃偉哲除為其加油打氣，還特別叮嚀藥師「身體健康至上」，應找機會休息；黃偉哲市長也感謝吳振名體會藥師們的辛苦，積極主動媒合藥學系大學生擔任義工，幫忙藥師賣口罩。

▲台南市長黃偉哲率員前往裕仁藥局，拜訪年齡已逾7旬，且1人顧店的老藥師邱昇，為其加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，口罩實名制讓藥師工作量大增，前陣子口罩數量較少，他們還要承受民眾買不到口罩的怒氣，更要在下班後趕緊分裝隔天要賣的口罩，造成體力上很大的耗損；至於包材方面，他們都是自己出工、出料；對於藥師們的犧牲奉獻，黃偉哲代表台南市民向藥師、藥師公會致上最大敬意與謝意。

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▲台南市長黃偉哲率員前往裕仁藥局，拜訪年齡已逾7旬，且1人顧店的老藥師邱昇，為其加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，台南市共576家社區健保藥局配合政府實施「口罩實名制」政策，許多藥師放下手邊的工作，義務協助配售口罩，幫助民眾安心取得口罩，邱藥師年屆古稀，仍不辭辛勞為民眾用藥安全及社區防疫把關，扮演市民健康不可或缺的角色，值得感佩，特別叮嚀邱藥師，參與防疫固然重要，但別忘記休息、放鬆心情。

黃偉哲市長說，社區健保藥局此次協助「口罩實名制」配售，並無酬勞，呼籲市民朋友以微笑及感恩的心回報藥師們的辛勞；黃偉哲強調，在中央訂定特別條例及特別預算之前，市府會先積極與藥師公會研議補貼耗材費的耗損及人力（志工）投入，給予最實質的幫助。

台南市衛生局呼籲市民，平時應養成良好衛生習慣，使用肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口；購買口罩時亦能發揮優雅氣質與同理心，遵守秩序耐心排隊等候，並把握口罩使用「一不三要」：一「不」，開放空間不用戴口罩；三「要」，一、去醫院看病時要戴口罩，二、慢性病患者要戴口罩，三、出入人多擁擠的地方要戴口罩。實名制口罩販售資訊，亦可到衛生福利部食品藥物管理署網站(網址：

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