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台南市備戰開學日動起來！　黃偉哲要求超前佈署提早演練

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▲台南市教育局於各分區辦理共9場學校實際演練，以供各校觀摩辦理，過程中也因應實際狀況修正流程，為迎接開學日做好準備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局於各分區辦理共9場學校實際演練，以供各校觀摩辦理，過程中也因應實際狀況修正流程，為迎接開學日做好準備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應冠新肺炎（武漢肺炎）疫情，台南市長黃偉哲要求，務必以「將傳染風險阻絕於校園之外」的觀念，為2月25日即將開學超前佈署，做好開學防疫相關準備。

教育局已制訂「校園防疫須知」及「防疫手冊」，明列校園應有防疫措施作為，已邀集各區中心學校校長代表針對「上學期間」、「訪客到校」等不同情境做體溫量測實際演練，並交流各校開學防疫整備規劃及辦理情形。教育局於2月19-21日則於各分區辦理共9場學校實際演練，以供各校觀摩辦理，過程中也因應實際狀況修正流程，為迎接開學日做好準備。

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▲福容福隆店,福容淡水漁碼店。（圖／福容飯店提供）

教育局長鄭新輝表示，為避免武漢肺炎疫情對學校師生健康的影響，教育局已依黃偉哲市長要求，制訂「校園防疫須知」及「防疫手冊」供學校依循，內容包含防疫組織建立、學校師生追蹤、防疫物資整備、校園環境管理、校園門禁管制、強化衛教宣導、緊急通報作為等7大項措施，並訂定相關標準作業流程供學校遵循。

教育局表示，開學後相關防疫措施如出入口管制量測體溫、每日進行環境清潔消毒、落實教職員工生「生病不上課不上班」等，每日學生到校，將分道分流進行體溫量測，如有疑似發燒學生則由護理師接續複檢及後續處理；校外人士若有進入校園之需要，也要配合校門口測量體溫並配戴口罩，並至訪客會談區，不可直接進入辦公區或教學區。

目前學校額溫槍除了各校自備以外，教育局已每9班增補1支，加上後續教育部撥補之額溫槍，預估各校至少每5班會有1支額溫槍，校方也將結合導護人員、志工及行政人員量測學生體溫，可加快測量體溫的作業。

針對開學後學校採取的各項防疫措施，請家長共同配合或可能造成不便之處，教育局也擬訂「給家長的一封信」供學校給家長，事先做好溝通，也請家長協助在出門前為孩子量測體溫，若有發燒情形就不要到學校（發燒標準:耳溫38度以上、口溫37.5度以上、額、腋溫37度以上）；提醒學生做好勤洗手等個人衛生管理習慣；家長非必要不進入校園，若有入校需要，則需配合量測體溫及配戴口罩。

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