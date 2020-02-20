林榮德：歡迎傅崐萁回來讓國民黨更壯大

▲國民黨代理主席林榮德。（資料照／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

國民黨針對恢復傅崐萁黨籍案出現意見分歧。代理主席林榮德20日受訪時表示，當然歡迎傅崐萁回來，認為中常會已經通過應該要尊重多數人意見，這兩天黨部研究如何把各方面程序做好，就會處理。

林德榮出席國民黨立法實務研討會，面對黨中央於傅崐萁案的立場，林榮德認為，傅崐萁的案子爭議10幾年，這一次是經過23個中常委連署、無異議通過，雖有少數人反彈，但應該尊重多數人的意見；因此只要把程序做好，應該是歡迎朋友回來，讓國民黨更壯大。

不過，考紀會主委突然請辭，恐讓傅崐萁案增添變數，林榮德表示，會研究好的程序完成這個工作，因為還是會經過考計會的程序。

此外，市議員徐巧芯與前國安會秘書長金溥聰抨擊傅崐萁案違反程序正義，徐巧芯更呼籲應該要等心主席上任後處理，對此，林榮德說，只回應目前還在研議比較好的作法，既然中常會已經通過，就應該做出適當的處理。

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