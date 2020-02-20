郝龍斌喊話不讓韓國瑜被罷免　當選主席秉持「三不一沒有」

▲郝龍斌呼籲力挺韓國瑜。（圖／翻攝郝龍斌臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨主席補選將於3月7日舉行，前副主席郝龍斌20日向黨內立委說明政見時強調，「我們只有一個任務，就是全力力挺高雄市長韓國瑜，絕對不能讓他被罷免」，並強調自己若當選黨主席，將秉持「三不一沒有」及「一個堅持」的主張。

郝龍斌透過臉書表示，他的根本信念是「三不一沒有」加上「一個堅持」，所謂「三不」是不容許任何人出賣中華民國、不容許任何人出賣中國國民黨、也絕不把黨主席當作政治跳板；「一沒有」就是沒有私心，專心專職；「一個堅持」，就是堅持守護高雄市、全力支持韓國瑜。

郝龍斌強調，不可以因為挫敗就離開我們的同志，放棄我們的同志，我們好不容易贏回高雄市，背負了高雄市民很深的期待，「身為黨主席，身為中國國民黨，我們只有一個任務，就是全力力挺韓國瑜，絕對不能讓他被罷免。」

郝龍斌認為，現在立法院是國民黨最重要的主戰場，負責前線作戰，為國民黨打頭陣。黨中央一定要和立院黨團形成聯合戰線，在重大議題上掌握話語權。

他強調，智庫是立院黨團的後勤支援中心，一定要強化功能、要接地氣，透過有力論述提供立院黨團在前線作戰所需要的武器。國民黨黨中央、智庫、立院黨團與執政縣市首長，更要在黨政大平台上充分合作。

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