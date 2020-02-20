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民進黨未提優先法案　林為洲判斷3原因：520將換新閣揆

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▲▼國民黨召開「立法實務研討會」。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨召開「立法實務研討會」。（圖／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨於20日召開「立法實務研討會」討論新會期之優先法案，內容聚焦於新冠肺炎（COVID-19）配套政策。針對民進黨吳提出優先法案，黨團總召林為洲判斷，總統將在520換新閣揆。

林為洲表示，對於執政黨在本次會期提出任何列優先法案，他評估有三種可能性，第一、此會期因疫情關係，重要工作都落在防疫上。第二、民進黨在NCC、監察院、考試院等機關人事權行使，會花掉許多時間。第三、他判斷5月20日可能換新閣揆，民進黨要將優先法案留給新閣揆提出。

黨團書記長蔣萬安說，國民黨優先法案包括國會改革、青年參政、食安、婦幼等，其中最迫切就是疫情的紓困條例，民進黨規畫將政院版紓困條例逕付二讀，最快可能下周就協商並完成三讀。

面對新會期即將開始，蔣萬安表示，國民黨團從報到到即將開議，整個黨團早就上緊發條，包括率先提出防疫紓困條例，菲律賓禁台令提出反制措施、指揮中心一級開設等建議，「快、狠、準」是他對黨團的要求，即時掌握議題，且要快速反應。

蔣萬安表示，國民黨團未來仍有許多需要主導的議題，希望黨團能結合智庫與黨中央，發揮監督功能，擔任稱職的在野黨。

▲▼國民黨召開「立法實務研討會」。（圖／記者周宸亘攝）

針對各界關注的防疫紓困條例，國民黨團表示，由於目前行政院版本未納入防疫照顧假規定及津貼，國民黨版本除了明文規定防疫照顧假，並主張防疫照顧假應給予六成薪，將在之後的法案朝野協商中為勞工、家長們爭取。

此外，國民黨也將邀集受疫情衝擊的各產業代表，聆聽大家的心聲，對防疫紓困條例通過後的施行細則，提出各項建言，降低相關產業所承受的損失，讓防疫紓困工作更加周全，黨團總召林為洲表示，相關意見可於黨團協商時提出，進行正式討論。

首席副書記長林奕華建議，台灣發生社區感染可能性仍存在，應給予申請防疫照護假者所申報之薪水之六成薪的津貼，也給予第一線負責查訪居家檢疫者的村里長補助，保障其權益。

▲▼國民黨召開「立法實務研討會」。（圖／記者周宸亘攝）

▲林奕華。（圖／記者周宸亘攝）

文傳會代理主委王育敏表示，這次防疫過程中，黨團速度很快，並提出紓困條例，黨中央也十分關注疫情發展，對於申請防疫照顧假的家長，政府沒有給予任何補貼，建議可以給予六成的薪水。疫情仍於發展當中，學校停課措施沒有任何配套措施，也可能對家長造成負擔，行政院版本只提到個人津貼，金額也尚未訂出，此議題全民關注，身為在野黨希望提出對人民最有利的方式，向政府提出防疫建議。

陳以信表示，針對政院版本紓困條例中，他提出幾項建議，包括第九條，受疫情影響之產業事業醫療機構予以紓困，其中並無將「製造業」提出，製造業涉及很廣，可於下階段討論。第十四條，針對與肺炎相關之假訊息，將罰三年以下有期徒刑，建議可再思考。第十五條，居家隔離者違反措施者處以罰鍰，建議增列用電子設備監控。

賴士葆則提出，法案談到預算階段時，將會遇到交通、經濟、內政等委員會，建議黨團三長在朝野協商後應召開公聽會，針對疫情造成觀光、產業、經濟等預算編列具體內容討論，聽取外界的聲音，希望錢用在刀口上，以便審查預算。

▲▼國民黨不分區立委介紹記者會，陳以信。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨不分區立委陳以信。（資料照／記者湯興漢攝）

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