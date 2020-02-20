國民黨花蓮縣黨部助清寒　結合慈善團體受理「急難救助」申請

▲▼國民黨花蓮縣黨部主委張峻（左一）與地方黨部工作人員，到各鄉鎮市慰問弱勢家庭並發放急難救助金。 。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨花蓮縣黨部主任委員也是縣議會議長張峻，接連在18日、19日，協同瑞穗鄉、花蓮市與吉安鄉黨部的工作人員，親自到各鄉鎮市慰問弱勢家庭並發放急難救助金，接連二日，瑞穗鄉受助共7戶、花蓮市受助2戶，吉安鄉受助12戶，受惠者共21戶。

縣黨部主委張峻表示，由於現今社會貧富差距日益擴大，弱勢家庭日增，而許多弱勢家庭在各種急難發生時，求助無門，都需要外界協助。國民黨花蓮縣黨部長期以來，結合慈善團體，受理清寒家庭「急難救助」的申請，今年一月至今，全縣也受理了84件喪葬與急難救助，救助金額近一百卅萬。

18日的救助金發送以瑞穗鄉為主，對象有瑞良村、瑞美村、奇美村、鶴岡村、富興村和舞鶴村等，受助家庭共有七戶，最高金額超過三萬，19日繼續針對花蓮市和吉安鄉進行發放，花蓮市受助者2人，吉安鄉受助者12人，每一位受助家庭代表都深表感謝，且感動地頻頻拭淚，可知這份救助金對他們有多麼的重要。

張峻特別感謝瑞穗鄉黨部、吉安鄉黨部、花蓮市黨部的工作人員、更感謝社會各界善心人士，以及慈善基金會的鼎力相助，也肯定各村長和承辦團隊的全力協助，讓縣黨部可以對弱勢貧困的家庭，提供適時的急難救助，也讓往生者可以安息，並在他們人生的最後一場儀式中，可以有尊嚴的謝幕。

張峻說，縣黨部平時除了推動黨務工作，對社會上的扶貧濟弱更有一份責任，也會積極主動參與弱勢家庭的扶助工作。過去黨部比較偏向「默默服務」，但在未來，黨部的功能應該多元化，並與民眾的需求有更緊密的連結。國民黨的勵精圖強，也會從地方黨部的社會參與做起。

張峻表示，現在的花蓮縣黨部擁有年輕化、活力化的新世代團隊，充滿服務的熱忱與衝勁，期盼這股年輕力量，可以振奮黨內能量，吸引更多年輕族群的認同。為擴大急難救助的服務領域，各鄉鎮市的村里長或個人，如有需求均可逕向鄉鎮市黨部諮詢或申請，縣黨部與各鄉鎮黨部也將全力協助民眾申請事宜。

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