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直擊／好市多推滅菌液！「超大一罐」限購1瓶　民眾心態：有拿有保庇

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▲好市多推出滅菌液。（圖／記者許宥孺攝）

▲好市多推出大容量包裝滅菌液。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，美式賣場好市多先後推出醫療口罩、酒精棉片等防疫用品，造成國人瘋搶熱潮，而近日好事多又推出「次氯酸水滅菌液」，一罐是2公升大包裝，且每張會員卡限購一瓶，不過一瓶755元，有些人覺得稍貴，但有些人也覺得「有拿有保庇」！

▲▼好市多驚見滅菌神水！她下手購買「好大一瓶」　網見價格倒吸一口氣。（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

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▲好市多推出大容量包裝滅菌液。（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

好市多推出次氯酸水防菌液，一罐就是大份量2公升，售價755元，且每張會員卡限購一組，商品說明指出可有效對抗常見細菌和病菌，且強調環保無毒、安全無添加酒精，使用後不需用清水擦拭。

▲好市多推出滅菌液。（圖／記者許宥孺攝）

▲好市多推出大容量包裝滅菌液。（圖／記者吳奕靖攝）

不過一瓶755元，還是讓民眾相當猶豫，《ETtoday新聞雲》記者現場直擊，貨架上已經所剩不多，有些人看了商品說明後就帶走一瓶，但過不久後又拿回貨架放，有些人則是不知如何使用，就站在貨架前觀望買氣；但也有民眾是看了媒體報導文章後，特地到好市多買防菌液，經比對商品圖後，拿了就走，還直呼：「剩沒多少了！」

▲好市多推出滅菌液。（圖／記者許宥孺攝）

▲好市多推出滅菌液，每卡限購一瓶。（圖／記者許宥孺攝）

據悉，次氯酸水屬於弱酸性水溶液，具有殺菌消毒的效果，除了盡量不要接觸肌膚之外，也不能在陽光下曝曬太久，否則會還原成氯氣和水，因此保存期限約3個月，建議民眾不要買來囤積。

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