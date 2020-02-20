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轉配教育部「備用」防疫品　高市補教業734瓶酒精、2768盒口罩全到位！

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▲高雄市教育局20日上午轉配教育局發送防疫物資。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市教育局20日上午轉配教育局發送防疫物資。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，為讓臨時出現呼吸道症狀的學生或補教業者能夠緊急調度口罩，教育部提供「高中以下」立案補習班、兒童課後照顧服務中心防疫用品，20日配送734瓶酒精、2768盒備用口罩已全數到位，高雄市教育局將分3天進行配發。

▲高雄市教育局20日上午轉配教育局發送防疫物資。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲高雄市教育局20日上午轉配教育局發送防疫物資。（圖／記者許宥孺翻攝）

為協助高雄市所轄立案補習班、兒童課後照顧服務中心加強防疫措施，教育部配送734瓶酒精、2,768盒備用口罩（包括1,805盒成人口罩、963盒兒童口罩），屬防疫備用物資。其中口罩配發2174家業者、酒精734家；教育局在2月下旬已陸續通知業者，20日起在鳳山國小進行配發。

▲高雄市教育局20日上午轉配教育局發送防疫物資。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市教育局20日上午轉配教育局發送防疫物資。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市教育局表示，口罩提供「高中以下」短期補習班、兒童課後照顧服務中心臨時性發現學生與教職員工，於補習班內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴。

酒精提供環境清潔消毒用，發放以學齡前幼兒優先（低抵抗力）、高密度百人以上人群（高密度大面積聚集）、長聚集時間三項指標設定的補習班、兒童課後照顧服務中心發放為原則。

▲高雄市教育局20日上午轉配教育局發送防疫物資。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市教育局長吳榕峯（左）。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市教育局長吳榕峯強調，開學日、停課標準完全依照中央，要求高雄市各校開學後均落實量體溫，勤洗手，也要求各校校長以最高標準，於開學日與開學後全校抗疫。

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