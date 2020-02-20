轉配教育部「備用」防疫品　高市補教業734瓶酒精、2768盒口罩全到位！

中部日前出現台灣首例新冠肺炎（COVID-19）死亡案例，民眾在網路瘋傳，該名案例的姪女婿目前在台中市豐原區某醫院進行隔離治療，還說某條街已進行封街消毒，更提到這名姪女婿就住在豐原某餐飲店附近，導致該餐飲店緊急出面澄清，該醫院也發出聲明闢謠。台中市衛生局疾病管制科長湯澡瑛20日出面回應，「是假的」，此案已移送警方調查，也提醒民眾，若散播不實疫情訊息，將依違反社會秩序維護法及傳染病防治法移送地檢署偵辦，最高可開罰300萬元罰金。