罷韓行動透支了！欠債500萬元　尹立：絕對堅持到光復高雄那一天

▲Wecare高雄公布第一階段罷韓提議與遊行帳目。（翻攝自／臉書Wecare高雄）

記者許宥孺／高雄報導

罷韓團體19日公布第一階段提議暨遊行帳目公告，指出自2019年6月27日開始倡議罷免韓國瑜的財源，收入700萬元已全數用罄，甚至還留下500萬元的財務缺口，Wecare高雄發起人尹立坦言，經費窘迫嚴重限縮人力物力的效能，不過也強調「絕對堅持到光復高雄那一天！」

Wecare高雄表示，罷免二階連署法定60天，只用了18天就完成足以達標的30萬安全份數，前往「光復高雄」總部填單的人潮依舊門庭若市。然而，激昂聲勢的背後，埋藏看不見的憂慮，艱鉅繁浩的整理造冊工作，成為罷韓團體最沉重的夢靨。

▲Wecare高雄發起人尹立。（圖／記者洪靖宜翻攝）

Wecare高雄公布第一階段帳目，指出自2019年6月27日開始倡議罷免韓國瑜，財源籌措主要以靠一次網路募資計畫，當時收入約600多萬元，接下來則以計畫結束後剩餘的募資品零星販售，收入約100多萬元，合計約740多萬元。

尹立表示，歷經1221大遊行直到罷韓二階連署，目前這筆經費正在進行會計簽證作業，初步核算，700萬元不但全部用罄，甚至還留下500萬元的財務缺口，還有多項支出未付款只能拖欠。

▲罷韓二階連署持續進行。（圖／記者許宥孺翻攝）

尹立說明，罷韓經費入不敷出，實有公開募款的必要和合理性，今年本來要再度募資，卻因進入法定罷免程序，政治獻金法竟然不准罷免領銜人接受政治獻金，違反不但沒收還要海罰兩倍，所以難以進行。

尹立無奈表示，目前持續以小物開發維持日常開銷，仍在苦思突破困境的方式，並強調，絕對堅持到光復高雄那一天！

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