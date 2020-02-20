目標每天檢驗2000個檢體！指揮中心：實驗室現在火力全開

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃凱翊／綜合報導

針對新冠肺炎（COVID-19）的檢疫需求量日益增大，中央流行疫情指揮中心今(20)日公布，目前正在持續擴大設備量，目標為來將可一天檢驗2000個檢體，陳時中也表示，目前實驗室正「火力全開」進行檢驗，但這並不適合長期做業，將持續擴充設備需要來增加檢驗量。

對於目前檢疫量日益增大，陳時中表示，從目前的案例來看，未來的檢驗量會擴大很多，檢驗設備人員一直在做，目前都是實驗室「火力全開」的方式，一天檢驗多達200多例，但是因應特別需要，並不適合長期以來都這樣進行檢驗，因此目前也正在準備擴大實驗室的量來應付檢驗需求。

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周志浩則補充，原本一天檢疫能量是500例，目前一天增加到約莫1200例，預計到了月底就可增加到每天1300至1400例之間，未來目標是一天要達到2千個檢體，這些統計數字是20多個機構通力合作下才能達成的量，周志浩強調，位來將持續擴充準備需要。

另外，中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，為釐清國內第19例COVID-19(武漢肺炎)確定病例感染源，日前鎖定一名1月22日自浙江返台，且曾出現呼吸道症狀並多次就醫的台商，經採血送台大醫院及中央研究院檢驗抗體後，於今日確認該名台商具武漢肺炎抗體，證實個案是遭該名台商感染。

針對韓國近期新冠肺炎病例數快速上升，目前累計逾80例，約7成為當地或疑似當地感染，其中6例感染源不明，並已出現多起群聚事件，考量台灣與該國往來密切，指揮中心宣布，即日起提升韓國旅遊疫情建議至第一級注意（Watch），提醒民眾遵守當地一般預防措施。

除了提升韓國旅遊疫情建議之外，指揮中心指揮官陳時中也提到，衛生單位已掌握昨（19）日晚間公布第24例接觸者共361人，截至目前已採檢129人，其中111人檢驗陰性（均為醫護人員），其餘檢驗中。另針對中部家庭群聚事件，截至目前掌握接觸者共248人，並已採檢247人，其中4人確診（均為案19家人，已於2月16日至19日陸續公布），217人陰性，26人檢驗中。