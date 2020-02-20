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今晨9.5度「7縣市低溫特報」水氣增多雨區揭曉　下波鋒面報到時間曝

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▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,口罩,流感,防疫,假日,休憩,散步,出遊,大陸冷氣團。（圖／記者李毓康攝）

▲清晨輻射冷卻影響，溫度仍低。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

7縣市低溫特報！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（20日）清晨「輻射冷卻」影響，全台最低溫出現在南投縣中寮的9.5度；今東北風帶來一點水氣，基隆北海岸、東半部可能有局部降雨。氣象專家吳德榮則說，下周三有一波微弱鋒面掠過，迎風面雲量增多，有局部短暫雨的機率。

低溫特報：

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【黃色燈號（寒冷）】

新北市、桃園市、新竹縣、南投縣、高雄市、花蓮縣、金門縣今晨至上午有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼7縣市低溫特報。（點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼今晨局部地區仍有出現10度低溫。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今局部地區有出現10度低溫，氣象局也對這些地區發布低溫特報，其他地區低溫約12到14度。

劉沛滕說，今東北風帶來一點水氣，基隆北海岸、東半部可能有局部降雨，至於原本預估可能有局部較大雨勢發生的機率，目前預報顯示應該還好；而大台北雲量稍微增多，其他地區為晴到多雲。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕表示，今基隆、宜蘭白天溫度回升沒那麼多，約21、22度，其他地區約21到25度，中南部天氣晴朗約26、27度，要注意日夜溫差大。

劉沛滕指出，周五東北風減弱，氣溫再回升，僅東半部有局部降雨，而外海有一條回波雲系發展，有可能稍微移進來陸地，造成台東、宜蘭有局部雨；周末吹偏東風，東半部雲量偏多，西半部晴朗，氣溫持續回升。

劉沛滕說，下周一、下周二改吹偏東南風、南風，氣溫再上升，而台東、恆春半島可能會下雨；下周三北方稍微有點水氣，但對台灣沒有影響太多，依舊是迎風面水氣，雨區在東半部、東南部。

劉沛滕表示，未來一周是穩定、回溫的天氣，北部高溫約25、26度，下周一、下周二可來到27、28度，中南部則都約27、28度。

▼台北下周高溫可回升到28度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天起寒流續減弱，西半部晴朗，東半部、北海岸偶有局部短暫雨的機率，白天溫暖舒適，今晚仍偏冷；周五至下周二變性大陸氣團影響，都是晴朗穩定、暖陽春的天氣，僅東半部偶有零星降雨的機率，氣溫逐日漸升，白天舒適至微熱，早晚微冷至偏涼，日夜溫差大，應注意衣著調適。

吳德榮指出，最新模式10天的模擬顯示，期末大多在偏暖的氣團內，並無強冷空氣。他說，下周三晚間8時模擬地面圖顯示，有一波微弱鋒面掠過，已在台灣東側海面，迎風面雲量增多，有局部短暫雨的機率，背風面無影響；500百帕高空圖顯示台灣在脊場內，代表鋒面後冷空氣很弱，但模式模擬對鋒面影響的時間及程度仍會有所調整，應繼續觀察。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式模擬下周三20時地面圖，有一波微弱鋒面掠過已在台灣東側海面（左圖）；同時500百帕高空圖顯示，台灣在脊場內，代表鋒面後冷空氣（右圖）也很弱。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」專欄）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」專欄）

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