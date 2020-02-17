寒流最強時刻來臨！「2地區」今晚起急凍5°C　一張圖看還要冷多久

▲這波寒流在今晚至明晨強度最強，中部以北、東北部局部地區最冷探5-6度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

寒流最強時刻到來！氣象局表示，這一波寒流在今晚至明（18）日清晨達最強，加上輻射冷卻效應發威，台南以北、東北部低溫僅8-11度，在中部以北及東北部沿海、近山區空曠地區更下探5-6度，至少要到周三白天才會明顯回暖。

氣象預報員陳建安表示，這波寒流最冷時間點落在今晚到明天清晨，冷空氣在這段時間達到最強，再加上天氣逐漸轉乾，輻射冷卻效應也發威，因此，明清晨台南以北、東北部地區低溫僅8-11度，其中在中部以北、東北部沿海空曠、近山區地區低溫更下探5-6度，高屏花東低溫則約12-13度。

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▲寒流冷到周三清晨，白天起逐日回暖，各地多雲到晴。（圖／中央氣象局）

明天白天北部高溫可回升到15度、南部21-22度、東部17-18度，但要注意日夜溫差大。寒流則會持續影響到周三清晨，但不會比周二清晨冷，低溫約可回升1~2度；周三白天起，各地明顯回溫，高溫都可到20度以上，南部更上看24-25度，好天氣會持續至周日，全台穩定溫暖、水氣也少。

▲全台20縣市發布低溫特報。（圖／中央氣象局）

低溫特報

時間：今（17日）上午至明（18日）上午

低溫區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

天氣風險日前也製作一張圖說明寒流影響時程，今晚、明天的夜晚清晨低溫，可能是這波寒流最冷的時候，考慮輻射冷卻效應影響，台北市有機會到9-10度，其他地方也會再降，例如現在低溫約8度，可能會到6-7度，但會較晴朗，白天的溫度也會稍微回溫。

周三、四會開始回溫，每天回溫1、2度，到這周五六日，會上升到17-27度的溫度，像是回到春天溫暖的感覺，天氣也相對很穩定，是多雲到晴的好天氣。天氣風險表示，這波的回溫較穩定的天氣，可能持續到下周末，也就是這波回暖的好天氣可能到2月底。