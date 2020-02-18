寒流最冷時刻！今晨4.6度「20縣市續發低溫特報」　入夜再探10度↓

▲陳伊秀說，今白天高溫稍回升，但北部、宜花東仍有些涼意，約15到18度。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

寒流發威！中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（18日）清晨是這波寒流影響最明顯時，台南以北、宜蘭、花蓮都出現10度以下低溫，其中彰化、南投以北、宜蘭出現8度，竹苗地區則更低有6度以下。她提醒，周三清晨輻射冷卻作用比較明顯，仍有機會出現10度以下低溫。

氣象局對20縣市發布「低溫特報」：

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【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣今晨至上午有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣今晨至上午有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼20縣市低溫特報。（點圖可放大／氣象局）

▼寒流發威，今晨台南以北、宜花出現10度以下低溫。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨最低溫出現在苗栗縣三灣鄉的4.6度，新竹縣峨眉鄉也只有4.7度；白天高溫稍回升，但北部、宜花東仍有些涼意，約15到18度，中南部則約20到22度，得留意日夜溫差大。

陳伊秀說，寒流影響到周三清晨，周三輻射冷卻效應比較明顯，清晨各地仍比較冷，還是有機會出現10度以下低溫，但範圍沒那麼廣；周三白天寒流減弱，但周三至周五清晨因輻射冷卻，氣溫仍比較偏低。她表示，未來一周各地大致為晴到多雲，僅東半部偶有零星短暫雨。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）