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冷空氣掰了！全台高、低溫回升「一天比一天暖」　中南部逐日熱回30°C

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲未來一周各地天氣大致穩定，僅東北風增強時，迎風面有些許降雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

寒流減弱，氣象局表示，未來一周各地天氣大致穩定，但周四由於還有輻射冷卻效應影響，清晨仍偏冷，西半部僅12-14度，要留意日夜溫差大情況。在氣溫方面，全台將一路回暖，高溫都可達21-24度，到了下周一、二，中南部高溫更可上看29-30度。

氣象預報員張承傳表示，寒流減弱後，接下來各地天氣穩定，但周四東北風較強，因此迎風面水氣較多，東半部有下雨情況，其中在基隆北海岸、宜蘭要留意大雨。周四清晨輻射冷卻明顯，西半部低溫約12-14度，但高溫各地都有21-25ㄉ 度，日夜溫差大。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 口罩 寒流 低溫 冬衣 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲未來一周沒有明顯冷空氣影響，各地高、低溫一天比一天暖。（圖／記者屠惠剛攝）

周五起，各地多雲到晴，高溫仍持續回升，低溫也會逐日升高到16-20度；周六、日東北風增強，水氣再變多，東半部及北部山區會有雨。

下周一、二各地多雲到晴，回溫情況更明顯，北部高溫可來到27-28度；中南部 29-30度，東半部26-27度。總結未來一周天氣，除了東北風增強時，迎風面雨會變多，之後並沒有明顯冷空氣影響，各地高、低溫都逐日回升，一天比一天暖。

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