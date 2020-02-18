今晚再冷一波！18縣市發「10°C低溫特報」　明起一天比一天還暖

▲寒流及輻射冷卻效應影響，18縣市發布低溫特報，有10度以下氣溫發生機率。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到寒流及輻射冷卻影響，氣象局針對18縣市發布低溫特報，今（18日）晚至明（19日）上午，局部地區有10度以下氣溫發生的機率。氣象局表示，寒流明天白天起減弱，各地回溫一天比一天暖，但要留意日夜溫差大狀況。

低溫特報

時間：今（18日）晚至明（19日）上午

低溫區域：



【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

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▲高雄以北及宜花東、金門，今晚至明晨有10度低溫發生機率。（圖／中央氣象局）

氣象預報員林定宜表示，今晚到明天寒流還是很強，明天清晨再加上輻射冷卻效應影響，各地寒冷，台南以北及宜蘭低溫10-13度，高屏花東14-15度，但高雄以北、宜蘭、花蓮及金門沿海空曠及近山區局部地區，仍有10度以下低溫發生的機率。

明天白天起寒流減弱，各地明顯開始回溫，高溫皆可達20度以上，西半部要留意日夜溫差大；降雨部分，各地天氣穩定，大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨，另外，周四大台北有零星短暫雨。

▲周三白天起寒流減弱，各地氣溫明顯回升，高溫皆可達20度以上，日夜溫差大。（圖／記者李毓康攝）

氣象局說，接下來天氣沒有明顯變化，各地氣溫一天比一天暖，北部可回升到26度、中部27度、南部更可來到30度，中南部日夜溫差約有10幾度，北部也相差有10度之多。