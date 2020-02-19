今晨6.6度「18縣市低溫特報」本周飆回30度　彭啟明曝228連假天氣變數

▲今晨5時多台灣真實色影像。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

18縣市低溫特報！中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（19日）清晨輻射冷卻效應，全台最低溫出現在新竹縣峨眉的6.6度，其次為苗栗縣大河的6.8度，南部高溫周六後可回溫到29、30度。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，228三天假期天氣有點小變化，目前看「可能有一波冷空氣會再進來」，靜候觀察，「春天特性就是變化很快，大家不要急。」

低溫特報：



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【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣今晨至上午有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼18縣市低溫特報。（點圖可放大／氣象局）

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨高雄以北到桃園出現10度以下低溫，其中南投、桃竹苗有出現7、8度；白天起寒流減弱，高溫回升，北部、東半部約21、22度，中南部約23到25度。

陳伊秀提醒，未來一周各地大致為晴到多雲，僅東半部偶有零星雨，但早晚輻射冷卻影響，仍要留意日夜溫差大；周四白天有一波東北季風稍微增強，除東半部，大台北也有零星雨，但不多；東北季風周五減弱，僅剩東半部局部雨；周六到下周一除了東半部，北部山區也有零星雨。

▼今晨輻射冷卻影響，各地還是寒冷。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，未來幾天逐漸回溫，北台灣高溫約25到26度，周五有機會到27度；中部未來幾天約27、28度；南部今到周五約25到27度，周六後約29、30度。

彭啟明18日表示，今慢慢改為吹東風，是回溫很舒服的天氣，尤其周五、周六、周日；不過，北方周末有些小系統，但對台灣影響不是很大，台灣大致天氣都是很穩定。

彭啟明指出，到下周持續穩定吹東風，但北邊其實還是有冷空氣在影響，不過，要到南邊來的量可能沒有那麼多，還有待觀察；穩定天氣大概會持續到228，但3天假期當中還是有點小變化，目前看可能2/29或3/1有一波冷空氣會再進來，但變動時間還大，再靜候觀察，「春天特性就是變化很快，大家不要急。」

▼今起逐漸回暖。（圖／氣象局）