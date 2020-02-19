台中烏日區段徵收遭監院糾正　時力立委陳椒華籲先環評

▲陳椒華陪同自救會召開「烏日區前竹段徵收應進行環評」記者會。（圖／陳椒華辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

台中市烏日區前竹地區區段徵收案，因牽涉旱溪截彎取直、後續填方開發未經過環境影響評估，在今年2月遭監察院糾正。時代力量立委陳椒華19日上午陪同自救會召開記者會，籲請台中市政府、水利署、環保署針對本案進行環評，並於環評結論出爐前停止本案開發行為。

陳椒華19日上午陪同反對烏日區前竹區段徵收自救會，於立法院召開「烏日區前竹段徵收應進行環評」記者會，她表示依據自己多年在環保領域、多次參與環評的經驗，開發單位進行開發時，常常會刻意切割規模以規避環評，而本次遭監察院糾正的烏日前竹區段徵收就是其中一個案例。

陳椒華指出，依據「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第14條規定，針對防洪排水、兼具灌溉工程之防洪排水等工程，倘若同一排水路長度10公里或累積長度20公里以上，需要進行環評，而本開發案治理長度則為9.23公里，剛好規避了環評。

陳椒華認為，烏日前竹徵收案最大的問題在於，原本只是防洪考量的截彎取直計畫，在行水區填土造地規劃成建築用地之後，很可能衍生出地質穩定、土壤液化等問題，因此應該要重新進行環評。而根據監察院的調查報告，本案的旱溪從天然河道改為區域排水、進行截彎取直、再將原河灘地改為建地，有與河爭地、炒作土地之嫌。

▲時代力量立委陳椒華。（圖／陳椒華辦公室提供）



反對烏日區前竹區段徵收自救會會長張金城則指出，此案自內政部都委會2010年9月21日第739次會議討論通過後，至台中市政府公告發布實施都市計畫為止，已延宕逾9年之久。

此外，監察院在都市計畫公告之前就進行區段徵收案調查，確認本案不符合程序正義與比例原則，張金城認為，區段徵收應該是政府的最後手段，應該人民權益保障為優先，既然現在監察院提出糾正報告，希望市政府、內政部等相關單位可以取消區段徵收計畫。

張金城表示，台中市政府雖然打著社會住宅名義來進行區段徵收，但是實際上烏日高鐵段徵收200公頃土地使用率僅40%，以社會住宅之名義來徵收前竹區段，完全沒有正當性。

張金城也說，此計畫開發方式並非沒有替代方案可行，若以市地重劃開發的方式，政府可以節省開發與徵收的預算，也比較可以保障原地主的權益，自救會希望除了進行環評之外，市府也可以從善如流，撤銷區段徵收開發方式重新規劃本案。

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