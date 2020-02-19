王惠美喊「二林精機」最接地氣　陳椒華提用水安全、地層下陷：不應通過

▲環評審查彰化二林精密機械園區，縣長王惠美出席。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

環保署今（18日）下午3點召開環評審查爭議超過12年的「二林精密機械產業園區」案，原本審查才正要進行，卻因環保署不讓環保團體直播，爭吵近1小時，會議才正式開始。親自出席坐鎮的彰化縣長王惠美表示，該案最接地氣，是很多鄉親的期待，目前已有340家廠商想進駐。

王惠表示，今天是專案小組第5次審查，歷次問題縣府都根據未來發展和方針，還有地方發展需求回覆環評委員，該案是最接地氣、最符合鄉親期待的園區。且97年獲經濟部支持，現在調查有340家廠商想進駐，面積有516公頃需求，可見廠商企圖心。

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王惠美強調，也不用擔心有蚊子館狀況，加上中美貿易等狀況，回流台商會更多，相對土地需求量也會多，環保措施也比照二林中科園區，甚至更符合標準，此案雖是低污染產業，縣府也主動進行環評，承諾對各項環境保護，盼今天現場委員支持，建議通過送大會。

▲陳椒華認為該案不應草率通過。（圖／記者屠惠剛攝）



時代力量立委陳椒華到場表示，產業園區對農地設置、相關法規，比如未來產業園區管理單位是誰？編制怎麼樣？有無工業區規模？污染防治要如何做？彰化目前還是喝地下水，根據自己這幾年對飲用水關心，二林飲用水都是取地下水，且該案面積大，這部分有很大隱憂，拜託所有環委，這是台糖優良農地，若草率通過，用水安全很危險外，也還有地層下陷狀況，認為目前二階環評調查還不夠，今不應通過。

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