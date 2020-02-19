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老婆婚前狂劈3男！人夫見雲端炸綠光…心碎曝「罹癌老父遺願」：要我趕快離婚

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▲澳洲籍男子顧陌（譯音）在台工作不順竟遷怒妻子，屢次言語凌辱與家暴毆打，今年初突離家不歸，妻子向法院訴請離婚判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲老婆婚前同時與3男交往，婚後又讓他心碎，人夫曝罹癌老父遺願求離婚。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名王姓人夫指出，與妻子婚後就因各種因素爭吵不斷，結婚才1年多的時間，妻子就搬出愛巢，還將戶籍遷出，丈母娘甚至三番兩次找人到家中大鬧，最後他無意間見到妻子與別的男人的親密合照，讓他心死決定離婚，就連罹癌老父的遺願也是「儘速與媳婦離婚」。

王姓人夫主張，與陳姓妻子交往期間，妻子同時與其他2名男子交往，2人2016年5月登記結婚，婚後因生活習慣、經濟觀念等爭吵不斷，夫妻感情不和睦，妻子2017年11月間自行搬離住處，又在2018年7月6日在沒有通知他的情況下，擅自將戶籍遷出，除了妻子的問題之外，就連丈母娘也不讓人省心，三番兩次找人到家中鬧事、要債，讓家人生活在恐懼之中。

除此之外，王姓人夫表示，2017年12月底他在網路雲端資料庫發現妻子與另名男子的親密合照，妻子更3度在對方家中過夜，他心碎表示，「我努力工作賺錢，她沒有跟我一起經營，卻再三傷害我的心理」，父親罹癌住院時，妻子也漠不關心，遑論協助照顧，2018年10月父親臨走前吐露遺願，要他儘速跟妻子離婚。

陳姓妻子則表示，2人結婚時，丈夫向她娘家借錢，當初會搬離住處，是在雙方同意「冷靜一段時間」的情況下分居，並不是她自己要離家，丈夫還未經同意就將她的物品捐出，另外，只要她與異性有接觸，丈夫就認為有問題。

她認為，既然丈夫已無心經營婚姻，只要將積欠母親的46萬元還清，可接受結束夫妻關係。另外，她指出，母親想向丈夫討回帳款，孰料對方置之不理，才會在提存證信函後，委請他人處理債務，至於照片中的男子只是她在市場工作時所認識的朋友。

台中地方法院審理，認為雙方已經沒有共同生活近3年，陳姓妻子又在外與其他男子有不當往來，陳女母親更委託他人到王姓人夫家中討債，顯然2人的婚姻已經不具互信、互愛、互諒的基礎，判准2人離婚。可上訴。

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