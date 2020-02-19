礦業、環評法跳票！環團盼蔡政府說到做到…實踐「台灣要贏」口號

▲環保團體舉行「台灣環境要永續 修法配套要齊全。」（圖／環境法律人協會提供）



記者許展溢／台北報導

第10屆立法院即將在21日開議，環保團體今（19日）舉行記者會表示，長期關注台灣環境永續的團體仍然對新國會有所期許，特別針對第9屆討論許久的礦業法、環評法，以及重要的空汙法、能源管理法、溫室氣體管理法提出修法的建議與呼籲。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，放眼世界，聯合國氣候變遷大會（COP ）每年舉行，氣候變遷是世界上重要的公共議題之一。而「能源轉型」是處理氣候變遷與減碳的最為核心課題，根據統計，全世界有70%以上直接或間接的溫室氣體排放都與能源有關，其中又以發電、工業、交通等產業部門的能源使用最為關鍵。因此，蔡政府除在能源轉型的推動上，應持續以第一任的方向努力外，對於減碳工作更應該即刻跟上。

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▲蔡中岳認為，蔡政府除在能源轉型的推動上持續努力外，減碳工作更應即刻跟上。（圖／環境法律人協會提供）



台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，「礦業改革」是執政黨過去做過，卻尚未實現的承諾，總統蔡英文曾多次公開承諾要完成礦業法修法。此次大選，不僅蔡總統高票連任，民進黨的國會席次也過半，再不兌現承諾，實在說不過去。

環境法律人協會專員徐孟平表示，時隔17年未進行修正的環評法一度在2016年開啟修法的討論，環保署預告了修法草案，卻在2019年初緊急喊停，呼籲政府不該持續忽視環評的漏洞，為了台灣環境的永續應積極檢討改進。尤其，2018年深澳電廠環差及大潭藻礁環現差引發社會大量關注，這2案皆凸顯老舊環評退場的必要與急切，目前環署雖以環評結論加入期限的做法代替，但限制的是將來的環評案，並沒有任何溯及既往的效力，無法處理台灣老舊開發案的問題。

▲蔡雅瀅指出，礦業改革執政黨過去做過，卻尚未實現的承諾。（圖／環境法律人協會提供）



環境權保障基金會研究員林彥廷提到，第9屆立委完成了空汙法、毒管法修正，分別納入資訊公開與民眾參與的條款，如許可證、緊急應變計畫等環境資訊公開，對於這樣的修法予以肯定，因為這可以讓台灣民眾更能隨時理解生活環境面對的風險，還有當災害來臨時人民該如何應對，如高雄、六輕氣爆與敬鵬大火等事件，這些都是社區知情權的重要內涵。

▲林彥廷肯定，第9屆立委完成了空汙法、毒管法修正。（圖／環境法律人協會提供）



環團認為，「2020台灣要贏」是這次民進黨大選重要的口號，而連任且持續擁有國會多數的執政黨，更要為這個口號實踐理想，勢必要從環境永續、土地正義做起，讓山上的森林得以休息、讓高排碳造成的海平面上升不再、讓人民都擁有使用再生能源、呼吸乾淨空氣的權力、讓台灣產業提升競爭力並合理化。