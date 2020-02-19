公督盟拜會游錫堃　盼推動「國會頻道2.0版」充實內容

▲立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

公民監督國會聯盟19日上午拜會立法院長游錫堃。游錫堃會後受訪時表示，公督盟於會中提出委員會專業化、完備人事同意權、預算在會期內審議完畢、助理立法等5大訴求，此外還特別提到「國會頻道2.0版」，這部分已交由立法院秘書長林志嘉進行研究。

游錫堃表示，今天公督盟將除了禮貌性的拜會之外，最主要有提到委員會專業化、完備人事同意權、預算在會期內審議完畢、助理立法等5大訴求，「我覺得他們提出的五大訴求都非常好」，接下來將作為立法院推度院務的重要參考。

游錫堃說，不管是人民的國會、專業的國會還是特別的國會，從前任立法院長蘇嘉全任內就已經開始推動，自己未來也會在這個基礎上繼續深化，特別是公督盟還提到「國會頻道2.0版」，這部分也已經交由林志嘉進行研究。

公督盟理事長吳鯤魯則表示，今天除恭賀游錫堃就職之外，也希望持續要求國會改革的任務理想能進一步實現，特別是國道頻道至今已經累計2億人次收看，很多海外遊子更藉此抒發鄉愁、理解國內的公共事務，在電視與網路上都能同步收看，未來希望能進一步充實內容，真正達成國會改革的理想目標。

吳鯤魯說，游錫堃會中還特別提到，立法院能夠站在民主政治的戰略高度，進一步推動國家改革，公督盟也堅持相信，「沒有好的國會，就沒有好的國家」，公督盟也會朝這個目標持續監督，讓立法院達成這樣的戰略高度。

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