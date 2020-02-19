失聯郭富文嗆幹嘛報到　侯友宜怒：一定重罰別挑戰公權力





▲民政局公布2名居家檢疫失聯者名單，其中郭富文透過哥哥表示「狀況很好幹嘛報到」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者羅婉庭／台北報導

19日上午已找到的居家檢疫失聯者郭富文，透過哥哥表示「狀況很好幹嘛報到」。對此，新北市長侯友宜表示，切記不要挑戰公權力，市府一定會罰到最重，然後公告他，又因郭男無居所已送到集中檢疫所。

侯友宜說，郭男被找到以後心裡仍然有點不舒服，「但是我覺得他是故意的，所以我們給他重罰、公告，然後給他送到集中檢疫所」，由於郭男居無定所，我們必須要採取更強勢的策略，對這些故意失聯者絕對不寬貸。

侯友宜表示，因為新北市的居家檢疫人士應該是最多的，目前就有4,316個在做居家檢疫；不但要關懷、照顧他們、支持他們，但是對少數一兩個，如果有故意的，也絕對不寬貸、不姑息，全力的查緝以外，更重要是，會重罰跟公告，然後集中檢疫。

至於另一名失聯者管永安尚未聯繫上，侯友宜表示，目前還在做分析、在做查緝，我相信很快就會找到。他強調，目前失聯的比例不是很高，用重罰的方式，其實大都完全能夠接受。所以，目前為止還是採取強硬的重罰跟公告，嚇阻這些人不要三心兩意。但有一些人並不是故意的，例如上一批找回的都不是故意的，是資料錯誤。但例如此次的郭富文就是故意的，他認為「我沒問題啊，我為甚麼一定要在這個地方」。

侯友宜說，切記不要挑戰公權力，市府的做法一定會罰到最重，然後公告他，而且送到集中檢疫所，讓他不會再有一個想要走的這個念頭。「我也知道他們很苦悶，心裡很痛苦，他們也不想被這樣做」；但是我們可以幫助他，你在家裡碰到什麼困難，市府可以協助你，送醫、拿藥、甚至送餐，包括心理輔導，我們都會幫你做好，但是切記不要故意說「我都沒問題啊，我都可以趴趴走」。