桃園加強防疫工作　失聯2天以上居家檢疫者公布姓名

▲桃園加強防疫工作，第2批6家衛生所20日加入實名制口罩販售。（圖／市府資料照提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦19日於市政會議中強調，防疫需中央、地方一條心，市府將協調廠商協助捐贈紅外線發燒篩檢儀器，輔助防疫檢測作業，防疫物資由衛生局、經發局及秘書處統籌分配，請各局處持續備妥防疫物資，加強防疫工作。此外，未來失聯2天以上之居家檢疫者也將公布姓名，務必建立更完備的地方防疫網，守護市民健康。

衛生局長王文彥表示，本次疫情截至2月17日，桃園共計通報161例，其中居家隔離者皆已監測期滿，解除列管。而中央流行疫情指揮中心宣布，明（20）日起增加實名制口罩提供量，全國各據點（含健保特約藥局及衛生所）由原本每日提供200片成人口罩和50片兒童口罩，增加為每日每據點提供400片成人口罩和200片兒童口罩，成人口罩購買方式維持7天內2片，兒童口罩則改為7天內可購賣4片。

▲桃園加強防疫工作，第2批6家衛生所20日加入實名制口罩販售。（圖／市府資料照提供）

桃園共9家衛生所加入實名制口罩販售，第一批3家於2月16日開始販售，第2批的6家衛生所預計明（20）日開賣，提升市民購買口罩便利性。交通局副局長張新福則表示，目前已獲交通部同意自明（20）日起，配售每日160片口罩，每片5元配售，提供復康巴士駕駛員使用。

另外，桃園國際機場因疫情影響日運量、機場內商業活動、貨運及空廚部分，交通部未來將參照民航局擬訂之「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難之航空產業稅費補貼措施」，依紓困對象、額度、執行程序及項目，進行相關費用之補貼，桃園則將先行瞭解目前營運及影響狀況後，再研議適當紓困政策。

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