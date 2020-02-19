國軍33化學兵群迎戰「看不見的敵人」　全面消毒武漢台商隔離住所

▲國軍33化學兵群赴武漢台商隔離所進行消毒。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

源自中國大陸武漢的新冠肺炎肆虐下，先前246名湖北返台台商已經解除隔離管制。對此，陸軍六軍團33化學兵群19日便前往台商團隔離住所，執行環境防疫消毒，防止疫情擴散。

國防部指出，本次防疫消毒任務，由偵4連負責，支援官兵皆身著全套防護衣，配賦背負式消毒器，逐一針對隔離所內家用電器、床鋪、浴室、廁所及手部可觸摸及環境實施消毒作業。

33化學兵群指出，武漢肺炎疫情在全球各地蔓延，全國面臨嚴峻考驗，面對此「看不見的敵人」，化兵部隊將全力配合防疫中心指揮調度，完成各項預防性消毒工作。

▲▼國軍33化學兵群赴武漢台商隔離所進行消毒。（圖／國防部提供）

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