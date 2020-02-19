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「刀刀見骨剁筋」19歲、17歲嫌攔車搶白牌司機　台中警逮人不說明…里長曝案情

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夜間開車,開車。（圖／示意圖／達志影像）

▲19歲張姓男子和另名17歲少年攔車，上車沒多久就亮出開山刀，要對方交出財物。（圖／達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

台中市一名26歲白牌計程車司機為了多賺點錢，凌晨還在載客人，未料竟遇到兩名歹徒搶劫，遭砍斷手腳筋、搶走1.2萬元現金。警方在案發隔天就抓到人，但以「偵查不公開」未對外說明。有里長因此以「台中治安亮紅燈」發文，提醒民眾注意。

《聯合報》報導，這名里長在臉書寫道，本里里民2月9日凌晨4時開車在西屯區中工二路附近，被攔車、踹下車後，遭持開山刀砍殺，刀刀見骨剁筋；歹徒為隨機強盜殺人，搶奪財物和手機落跑已落網。

該里長說，非常感謝警方迅速破案，但小孩受傷受創已是事實，加上2月18日只聞抓到兇手，但依舊是偵查不公開模式，所以至今兩名嫌犯（其中一人為未成年）的父母未出面，且該案也未上新聞，很擔心對方父母脫產，「盼市府重視治安，讓人民過得安心。」

▼兩嫌攔車搶劫。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲▼搶劫（圖／免費圖庫pxhere）

據報導，犯案的是19歲張姓男子和另名17歲少年，兩人當天凌晨攔車，上車沒多久就亮出開山刀，要對方交出財物。被害人逃出車外又被拉回來，身中多刀，包括臉部、手腳都有刀傷，其中手腳傷勢甚至深可見骨。

兩嫌得手1.2萬元現金和手機後，不顧倒地的被害人，倉皇騎車逃逸，10日清晨分別在台中西屯、新北三重落網，訊後被強盜罪送辦，遭裁定收押。對於遭里長質疑偵查不公開，台中市第六警分局回應，警方遵守相關規定，一定會全力保護市民的生命財產安全，將派員關心被害人家屬。

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