台中16人解除隔離返家！盧秀燕暖心喊：我們的家人，終於可以回家　感動網友

地方中心／台中報導

首批從武漢返台隔離在台中市的69名台商，在隔離14天後，18日上午6點已經全數離開，其中有16人是台中人，台中市長盧秀燕表示，16人中有8人是由家人接走，沒家人接的，市府派專人專車送回家。此外，盧秀燕也在臉書暖心喊話，「我們的家人，終於可以回家了！」

盧秀燕在臉書上貼出一段54秒的暖心影片並表示，「我們的家人，終於可以回家了！十四天隔離期，不代表分離，而是為了迎來更美好的團圓；十四個晝夜期盼與等待，終於可以喝上一碗媽媽煮的熱湯，回家真好。」而她也向市民信心喊話，「我們接下來共同的任務，依然是團結你我努力防疫，台灣加油！」對此，網友們看到後紛紛表示，「們台中市真的很美好很溫暖，謝謝市長，大家一起加油」、「辛苦了，謝謝盧市長！！！」。

▲盧秀燕暖心喊話，我們的家人終於可以回家。（圖／台中市政府提供）

此外，盧秀燕表示，這次被安排在台中市隔離14天的69人，情況良好，沒有出現症狀，「天佑台中、天佑他們」，按照中央指示不再需要隔離，69人中全都以遊覽車載送到高鐵或是朝馬轉運站，其中16人是台中人，市府針對這些人如何返家事先有過沙盤推演，其中有8人是由家人接回，8人則由市府派專人專車送回家，並表達對他們的慰問關懷。

▲盧秀燕表示，市府派專人專車將台商送回家。（圖／記者鄧木卿攝）

另外，除了溫馨派車送人回家以外，盧秀燕還特地請當地區公所和衛生所人員，到府致贈1份包含口罩、乾洗手的貼心禮物，並囑咐他們盡量不要外出，並要勤量體溫，而盧秀燕也表示，醒市民返家後14天內仍應自主健康管理，儘量避免外出，如果需要外出應全程配戴外科口罩，每天早晚需各量1次體溫，違反情節重大者，可依傳染病防治法第36條，處以3千至1萬5千元罰款。

▲台中市府送給解除隔離的市民口罩和乾洗手液。（圖／台中市政府提供）

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