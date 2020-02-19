居家檢疫男住址填「土地公廟旁」！里幹事到場只見布棚…報警協尋開罰5萬

▲台中4名居家檢疫者擅自外出挨罰。（示意圖／資料照）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

新冠肺炎（武漢病毒，COVlD-19）疫情延燒，目前台中市居家檢疫者共2644人，但其中卻有4人擅自外出遭罰，其中一名透過小三通返台、原本應落實居家檢疫的男子，不但在住家地址上填寫「土地公廟旁」，甚至當里長循線上門查看時還撲了個空，幾經查找後，才發現該名男子在未報備的情況下外出買菸，慢悠悠地閒逛回家，全案移送台中市衛生局後，依《傳染病防治法》開罰新台幣5萬元，並強制送往隔離所安置。

台中目前雖無確診病例，但市府仍然步步為營。18日清晨69名台商步出隔離所，情況皆良好，沒有出現症狀，雖然台商得以返家，但按規定仍必須在家中自主健康管理14天，如有違反嚴重情事，得依法開罰。

台中市民政局表示，目前台中市居家檢疫者共2644人，其中有4人在未報備的情況下外出，雖然全數找回，但仍依法開罰。民政局表示，裁罰對象中西屯區就佔了2人，其中一名透過小三通入境的男子，負責關懷的里幹事發現其住址竟填「土地公廟旁」，好奇前往現場查看，果真在廟旁發現以布棚搭建的簡易住所，但裡頭卻空無一人，經通報警方協尋後，該名男子才慢悠悠地現身返家。雖然男子強調自己只是出去買包菸，並沒有到處趴趴走，但仍遭衛生局開罰5萬元，並強制安置到隔離檢疫所。

市府表示，該名男子年約70歲，長期獨自住在土地公廟旁搭建的帆布下，靠著幫人修皮鞋賺取收入，日前透過小三通返台後，被列為居家檢疫對象，但卻因外出買菸違反規定挨罰。

▲男子在居家檢疫期間擅自外出買菸，遭罰5萬。（圖／市府提供）

而另名同是西屯區的居家檢疫者，則是在家中太悶，因此外出騎腳踏車挨罰。另2人則分別位於烏日、太平，均經由中港澳入境，日前里幹事上門查訪時離家，後續將視情節輕重開罰。民政局呼籲，防疫不容許漏洞，居家檢疫者務須配合，切勿擅離住所，以免遭罰。

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