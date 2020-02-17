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店家廢棄天燈變燈會「祈福天燈」　志工巧手傳遞祝福

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▲▼台中慈濟參加「2020台灣燈會」，祈福天燈是店家淘汰後送到慈濟環保站，志工用心巧思後的作品。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

台中慈濟在后里森林園區「A11好神宗教燈區」設置展位，每一個裝置藝術作品都吸引民眾駐足、一探究竟，其中掛在上頭的天燈，是店家淘汰不要的裝飾品，送到慈濟環保站，慈濟志工用心清洗、繪圖、裝飾等繁雜工作後，全新風貌變成「2020台灣燈會」的祈福天燈。

過年前，台中慈濟環保站收到許多店家淘汰的天燈，這些天燈原本是店家的裝飾品，使用到已褪色，被送到慈濟環保站回收。正當環保志工才在想這些天燈還好好的，拆解回收了很浪費，適逢慈濟參加「2020台灣燈會」，志工集思廣益開始為這些被棄置的天燈進行大改造。

▼慈濟志工在台中靜思堂將店家棄置的天燈小心翼翼地清洗、整理。

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▲▼台中慈濟參加「2020台灣燈會」，祈福天燈是店家淘汰後送到慈濟環保站，志工用心巧思後的作品。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟志工將店家棄置的天燈小心翼翼地清洗、整理，社教課11位老師，為20個天燈做彩繪、書寫、裝置，每一個天燈下都有掛上天燈作品的姓名。社教老師用牡丹花、玫瑰花、嫣尾花及宮廷的邊飾，表現出富貴吉祥年節的喜氣。

書法老師為天燈寫上「靜思語」，一旁的志工握緊吹風機，不停歇地送熱風，用心呵護每一個字，因為怕墨水暈開，字變形不好看。

▼由台中靜思堂社教課的11位老師為20個天燈做彩繪、書寫、裝置。

▲▼台中慈濟參加「2020台灣燈會」，祈福天燈是店家淘汰後送到慈濟環保站，志工用心巧思後的作品。（圖／慈濟基金會提供）

書法老師蔡瑞清表示，希望民眾欣賞元宵花燈，有意無意留意到一句靜思智慧好話，能成為他們人生路上的一盞明燈。纏花老師林子齡沒試過「將纏花放在天燈上」經過巧手將各種圖案以纏花作立體呈現，黏貼在天燈上，成為獨特的裝置藝術。

慈濟社教窗口洪美麗指出，「元宵燈會，慈濟的燈展要萌、要時尚！更要傳達環保概念；燈展的設計概念是環保回收再利用，點滴不浪費，元宵賞燈也要愛地球。」

▲▼台中慈濟參加「2020台灣燈會」，祈福天燈是店家淘汰後送到慈濟環保站，志工用心巧思後的作品。（圖／慈濟基金會提供）

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