拖板車停路中央！他驚見這幕秒PO文…網笑噴「整營飛高高」：準備洞8到退伍

▲網友驚見這幕秒拍下，PO文後引發網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

地方中心／綜合報導

一輛拖板車行經台中市烏日區某道路時，發生一點小意外！原來它後頭原先裝載2部國軍M113裝甲運兵車，但其中一部卻不知為何，竟然滑落到路面上，眼前這幕讓不少當過兵的網友紛紛直呼，「完蛋，整個營飛高高」！

一名網友在臉書社團「爆廢公社」中貼出照片，表示「遇到這種掉下來的機率是多少......」，只見一輛後頭放著2部國軍M113裝甲運兵車的拖板車，就停在路中央，而上頭其中一輛運兵車則是滑落路面，但一部分車身還卡在拖板車上頭，引起旁人側目。

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PO文曝光後引發網友熱議，「機率多大不知道，我只知道要飛高高了！！」、「完了，開不完的檢討會」、「這個回去會升天」、「飛行時數開催中」、「完了，要被幹飛上天了....洞8到退伍了」、「 有人要倒大楣了！」。

也有人忍不住笑噴，「還好啦，我看過開到一半的掉履帶的」、「無人駕駛功能不小心啟動了」、「玩命關頭 拍攝現場 不要緊張」。

▲原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

我沒有遲到，是時間遲到了！

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