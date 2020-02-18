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台中民宅火災母子3人受困　搜救員：「來戴太空人面罩」小男孩開心配合獲救

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▲台中市北區一處民宅18日近午時發生火警，消防人員獲報趕赴現場處理。（圖／台中市消防局提供）

▲台中市北區一處民宅18日近午時發生火警，消防人員獲報趕赴現場處理。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市北區德化街18日近午時發生住宅火警，消防局接獲報案後出動19車57人趕赴灌救，現場為4樓建築、5樓鐵皮加蓋，冒出大量濃煙，消防人員於5樓陽台發現有一名女子、一名6歲男童及一名4歲女童共3人受困，經搶救人員佈水線，火勢很快受到控制，並成功救出該3名受困民眾，經送醫治療已無大礙。

其中6歲男童，在救護人員輕聲詢問是否有不舒服並稱讚其好勇敢時，男童猛搖頭不回應，直到救護員對他說：「我們來戴太空人的面罩好嗎？太空人都用這個面罩來呼吸，先試試看？」他才說好並配合搜救人員一起下樓，後續搜救人員也將女童及母親救出並送醫治療。

▲救護員對男童說：「我們來戴太空人的面罩好嗎？太空人都用這個面罩來呼吸，先試試看？」他才說好並配合搜救人員一起下樓。

▲救護員對男童說：「我們來戴太空人的面罩好嗎？太空人都用這個面罩來呼吸，先試試看？」他才說好並配合搜救人員一起下樓。

台中市消防局18日上午11時11分許接獲報案，指稱北區德化街發生住宅火警，有濃煙竄出並有3人受困，遂派遣中港、大誠、文昌、北屯分隊及第八大隊，出動各式救（護）災車共19輛及人員共57名，現場由第八大隊組長柯俊榕指揮搶救。

消防人員到場後發現現場為一戶4樓建築，有5樓鐵皮加蓋，搶救人員佈水線快速進攻，火勢很快受到控制，另有1組搜救人員進屋並於5樓陽台找到受困的3人，幸僅母親（36歲）因嘗試滅火受到輕微燙傷及嗆傷，其4歲女兒及6歲兒子均無受傷，母子3人經送往中國附醫治療均無大礙。

▲搜救人員後續也將女童及母親順利救出。

▲搜救人員後續也將女童及母親順利救出。

消防局表示，火勢於11時28分許便撲滅完畢，燃燒面積約10平方公尺，根據現場初步研判起火源為5樓鐵皮房間內床鋪及雜物，詳細起火原因及經過仍須進一步釐清調查。

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