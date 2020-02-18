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柯文哲：防疫是國安等級　目前為止「沒看出缺點」

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▲▼柯文哲出席護國禳瘟清醮法會。（圖／記者楊亞璇攝）

▲柯文哲出席護國禳瘟清醮法會。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，台北慈祐宮舉行「護國禳瘟清醮法會」，台北市長柯文哲18日一早就參加法會祈福。對於防疫位階要提高至國安等級的聲音，柯文哲受訪時表示，他認為本來就是國安等級，且防疫到目前為止都做得很好，「沒有看出缺點」。

對於前疾管局長蘇益仁說現在防疫位階應該拉高到國安層級，柯文哲直言，「不是從頭到尾都是國安等級的嗎？」他認為，本來就是國安等級，一開始就是國安等級的處理。至於有什麼建議？柯文哲表示，「差不多，到現在都做得很好，沒有什麼建議，因為到現在為止OK，沒有看出缺點」。

柯文哲隨後在臉書表示，「今日上天開示，宜少說話、多做事，該去工作了。」並標註「#上工上工」。

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