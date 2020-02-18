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454人感染！鑽石公主號淪為「兇猛毒船」關鍵曝光…傳染病毒最佳溫床

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▲▼鑽石公主號。（圖／路透）

▲鑽石公主號目前已有454人確診。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

鑽石公主號目前已有454人確診感染新冠肺炎，雖然郵輪上所有乘客和船員已被整體隔離，但確診人數仍不斷攀升。日前，有報導指出，這一切可能和郵輪結構有關，因為郵輪多數艙室都是密閉的，一個封閉的環境是傳染病傳播的理想場所。

據《央視網》報導，日本厚生勞動省於17日下午公佈，在對504名乘客實施的檢測中，又發現99人感染新冠肺炎，其中有70人沒有症狀。至此已經有1723名乘客接受檢查，454人感染。

▲鑽石公主號,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲感染人數不斷激增。（圖／達志影像／美聯社）

「當務之急是讓乘客離開郵輪，並讓有需要的人得到對應的醫療援助。」美國約翰•霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）流行病學高級學者Amesh Adalja接受媒體採訪時說，在郵輪等封閉空間內，人們居住的船艙相隔很近，通過呼吸道傳播的傳染病易在人群中散播。

據報導，整船隔離後，被感染者數量持續增高，這一切可能和郵輪結構有關。一般來說，郵輪多數艙室都是密閉的，內部通風由中央空調調節，包括外循環系統和內循環系統兩種。前者通過連接在外的吸風口，吸進海洋上的空氣後，再調節艙室內的溫度。

目前尚無法得知，鑽石公主號是否及時打開外循環系統。日本厚生勞動大臣加藤勝信日前承認，「密閉空間或導致新一輪傳染；新病例的傳染源已經不完全是那位80歲乘客，有一些是由於在密閉空間裡待了一段時間後，反復接觸造成的。」

▲▼ 武漢肺炎,鑽石公主號（Diamond Princess）。（圖／達志影像／美聯社）

▲郵輪上所有乘客和船員已被整體隔離。（圖／達志影像／美聯社）

另據美國有線電視新聞網（CNN）援引哈佛大學免疫學教授Eric Rubin的觀點稱，郵輪是一個封閉的環境，是傳染病傳播的理想場所。

對此，北京外交學院國際關係研究所教授、博導、日本研究中心副主任周永生分析稱，繼續實行船上隔離，可能會導致船上感染人群進一步擴大，「如此看來，船上隔離恐怕並非長久之計。」

他認為，儘管日本政府對鑽石公主號的所有乘客和船員進行了整體隔離，但沒有對疑似病例和可能的潛伏病例、以及普通乘客和船員進行分別隔離；在郵輪相對有限的空間中，如果要對3000多名乘客，或一半以上乘客實施分別隔離，顯然是不現實的，「因此，考慮將船上的疑似病例轉移到陸地上的傳染病醫院進行隔離，將其他沒有發病症狀的人員分別在船上和陸地進行隔離，可能是最好的解決辦法。」

▲▼日本，武漢肺炎，新冠肺炎，鑽石公主號。（圖／路透）

▲乘客和船員交叉感染。（圖／路透）

周永生指出，陸上隔離可以採取多種方式，首先可以選擇在傳染病醫院進行隔離，如果傳染病醫院的房間和床位不足，則可臨時租用遠離人口密集地區的酒店進行隔離觀察，但要注意，在酒店臨時隔離觀察期間，要保證每個潛在感染者住在單獨的房間中，並且不能相互走動，只有嚴密防護的醫護人員或服務人員可少量流動，以避免交叉感染。

他認為，採取上述措施，既有助於防止鑽石公主號上乘客和船員交叉感染的病例繼續增多，也有助於防止疫情在日本境內擴散。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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