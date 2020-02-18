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額溫37.5度就算發燒！蘇大成建議： 超過就先不要上班上課

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▲▼ 建議發燒體溫下修37.5度！台大公衛學院教授蘇大成：人類正常體溫在下降。（圖／記者林育綾攝）

▲建議發燒體溫下修37.5度！台大公衛學院教授蘇大成：人類正常體溫在下降。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情影響全台延後開學，而高中職以下學校(2/25)以及大專院校(3/2)將先後開學，針對校園防疫，台大公共衛生學院及台大醫學院蘇大成教授建議，疫情指揮中心對「發燒」體溫應從38度下修至37.5度，目前已有中小學打算以此標準實施，建議有此情況者不要上課上班，儘速就醫。詹長權院長也說，「現在每人對個人健康都要有高度責任，絕對大於上課和上班的責任。

蘇大成根據多篇論文及實驗調查表示，人類的正常體溫在下降，現在一般人健康的體溫大約是36.2度到36.4度，而女性會略高於男性，此外也會隨著天氣氣溫變化而不同。

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▲▼ 建議發燒體溫下修37.5度！台大公衛學院教授蘇大成：人類正常體溫在下降。（圖／記者林育綾攝）

▲蘇大成教授根據多篇論文及實驗調查表示，人類的正常體溫在下降。（圖／記者林育綾翻攝）

而此次新冠肺炎，許多確診患者的體溫約在37.3到38度，因此在防疫期間，他認為目前國內定義的發燒為38度以上標準，建議應修訂為衛福部定義的可能輕微發燒，也就是37.5度，額溫37.5度的人員先不要上學或上班，建議到發燒門診接受評估治療。

至於何時量體溫？蘇大成建議在學生和教職員一進校門就測量額溫，再配合其他的呼吸或不適症狀觀察。目前中小學多是測量額溫，他建議額溫標準也是37.5度（含）以上，若人員在休息5分鐘後量第2次，仍然為37.5度（含）以上，再量耳溫37.5度（含）以上即視為發燒，詢問是否有咳嗽、呼吸困難等症狀，若有則必須戴口罩請假回家就醫，請假也不須醫師證明。

▲▼ 建議發燒體溫下修37.5度！台大公衛學院教授蘇大成：人類正常體溫在下降。（圖／記者林育綾攝）

▲▼蘇大成教授根據多篇論文及實驗調查表示，人類的正常體溫在下降。（圖／記者林育綾翻攝）

▲▼ 建議發燒體溫下修37.5度！台大公衛學院教授蘇大成：人類正常體溫在下降。（圖／記者林育綾攝）

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