武漢肺炎一死…國民黨團籲防疫1級開設　賴清德或陳建仁擔任指揮官

▲國民黨團「統整防疫決策 建請一級開設」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）病例持續增加，台灣16日出現首例無接觸史、旅遊史、感染原因不明的死亡個案。立法院國民黨團17日上午召開記者會，認為國內疫情已經符合社區感染定義，有必要提高防疫等級至1級，並建請副總統陳建仁或準副總統賴清德擔任指揮官，整合各部會協調防疫工作，以求安定民心，共同對抗疫情。

國民黨團總召林為洲表示，16日國內發生確診死亡案例，已經達到準社區感染的程度，衛福部長陳時中也說，社區感染4大指標中，這起確診死亡案例已經達到其中一項「確診者找不到傳染源」，雖然另外3項指標還在調查中，但依現在疫情嚴重的情況，行政院應該即刻啟動1級開設防疫指揮中心。

首席副書記長林奕華表示，根據《傳染病法》第17條第1項相關規定， 1級開設能夠整合、統籌各種資源、設備及相關機關人員之必要，目前的2級開設，疫情指揮中心只能由部分部會、單位參與會議或進駐，顯然以台灣目前疫情出現變化的現況，必須即刻開設1級疫情指揮中心，以確保橫向聯繫暢通、針對各行各業的衝擊，提出應變措施、配套。

根據衛福部「應變指揮體系應變策略之應變作為與分工」計畫中，制定1級應變策略有6大項指標，分別為啟動應變醫院清空收治、支援人力徵調、醫院徵用隔離收治、隔離場所開設收治病患、檢驗量能之擴充含試劑與採樣容器，以及委託或委辦初篩檢驗（陰性排除）。

立委陳以信表示，目前疫情指揮中心經啟動了其中的2至6項，等於進入準1級開設的樣態，1級開設與2級開設大的差異在於，政府整合各部會在疫情擴大發生期間，仍能持續在金融、交通、水電等民生設施持續營運，確保公共服務能量持續維持。他也建議，政府或許可考慮由具有公衛專家身分的副總統陳建仁，或準副總統賴清德擔任1 級開設防疫指揮官，更能夠安定民心。

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