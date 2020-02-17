　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

武漢肺炎一死…國民黨團籲防疫1級開設　賴清德或陳建仁擔任指揮官

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨團「統整防疫決策 建請一級開設」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團「統整防疫決策 建請一級開設」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）病例持續增加，台灣16日出現首例無接觸史、旅遊史、感染原因不明的死亡個案。立法院國民黨團17日上午召開記者會，認為國內疫情已經符合社區感染定義，有必要提高防疫等級至1級，並建請副總統陳建仁或準副總統賴清德擔任指揮官，整合各部會協調防疫工作，以求安定民心，共同對抗疫情。

國民黨團總召林為洲表示，16日國內發生確診死亡案例，已經達到準社區感染的程度，衛福部長陳時中也說，社區感染4大指標中，這起確診死亡案例已經達到其中一項「確診者找不到傳染源」，雖然另外3項指標還在調查中，但依現在疫情嚴重的情況，行政院應該即刻啟動1級開設防疫指揮中心。

▲▼國民黨團「統整防疫決策 建請一級開設」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

首席副書記長林奕華表示，根據《傳染病法》第17條第1項相關規定， 1級開設能夠整合、統籌各種資源、設備及相關機關人員之必要，目前的2級開設，疫情指揮中心只能由部分部會、單位參與會議或進駐，顯然以台灣目前疫情出現變化的現況，必須即刻開設1級疫情指揮中心，以確保橫向聯繫暢通、針對各行各業的衝擊，提出應變措施、配套。

根據衛福部「應變指揮體系應變策略之應變作為與分工」計畫中，制定1級應變策略有6大項指標，分別為啟動應變醫院清空收治、支援人力徵調、醫院徵用隔離收治、隔離場所開設收治病患、檢驗量能之擴充含試劑與採樣容器，以及委託或委辦初篩檢驗（陰性排除）。

立委陳以信表示，目前疫情指揮中心經啟動了其中的2至6項，等於進入準1級開設的樣態，1級開設與2級開設大的差異在於，政府整合各部會在疫情擴大發生期間，仍能持續在金融、交通、水電等民生設施持續營運，確保公共服務能量持續維持。他也建議，政府或許可考慮由具有公衛專家身分的副總統陳建仁，或準副總統賴清德擔任1 級開設防疫指揮官，更能夠安定民心。

其他人也看了這些...

61歲「白牌計程車司機」確診新冠肺炎！　指揮中心：都載中港澳遊客
威士特丹號高雄掌握215名接觸者　高衛生局坦言：不含白牌車司機與攤販
「若社區傳染必要時應停班課」　抗SARS專家張上淳：情況類似H1N1

更多熱門新聞...

鑽石公主號「感染率逼近10%」！355人確診新冠肺炎　中國以外最嚴重疫區
高嘉瑜談這幾種職業具「高度被感染風險」　5點建議：提高日本旅遊警示
柯文哲重申「3原則」戴口罩　預言新冠肺炎「流感化」

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
陸配子女被拒回台　汪小菲：人間悲劇！
住院10天病毒二次反撲　女醫向老公道別：我不行了…20天康復
將近2周無症狀！他點破「20例才是恐怖案例」…一直在外面到處
111名潛在感染者未找出！若政府防疫未升級　台大預估染病將達
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委「圍堵」吳斯懷進國防委員會？　林為洲：我自己也想進

模里西斯禁台入境！外交部2天內轉彎「證實此事」　周春米質疑反應慢半拍

消防員出勤遇死劫　韓國瑜提新解「5G智慧號誌、調高警笛」

台幹被召回大陸復工　洪申翰憂「防疫漏洞」：經濟部、勞動部應做3件事

武漢肺炎一死…國民黨團籲防疫1級開設　賴清德或陳建仁擔任指揮官

私菸案侍衛長回任國防部參事　柯文哲：應處理制度

「傅崐萁充滿負面爭議」　金溥聰：國民黨倉促錯誤決定要付出代價的

疫情衝擊產業　柯文哲：北市下午公布紓困計畫

柯文哲重申「3原則」戴口罩　預言新冠肺炎「流感化」

「日本旅遊警示應提高二至三級」高嘉瑜：立刻檢討白牌車防疫漏洞

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

超鬧海龜湯！男童目擊凶案被滅口 「奇妙邏輯」猜歹徒比愛心殺人XD

炎亞綸合作汪蘇瀧彈唱《想自由》　胡彥斌點失誤：音不準！

新冠肺炎新增2例本土個案 首例死亡！61歲患者不治

防疫比照「非洲豬瘟」重罰？陳時中：他們是人不是一塊肉

屁孩.婁峻碩告白「不具名兄弟」：我愛你！　《姊妹丼》唱一半...高爾宣衝上台「感動濕了」

藍委「圍堵」吳斯懷進國防委員會？　林為洲：我自己也想進

模里西斯禁台入境！外交部2天內轉彎「證實此事」　周春米質疑反應慢半拍

消防員出勤遇死劫　韓國瑜提新解「5G智慧號誌、調高警笛」

台幹被召回大陸復工　洪申翰憂「防疫漏洞」：經濟部、勞動部應做3件事

武漢肺炎一死…國民黨團籲防疫1級開設　賴清德或陳建仁擔任指揮官

私菸案侍衛長回任國防部參事　柯文哲：應處理制度

「傅崐萁充滿負面爭議」　金溥聰：國民黨倉促錯誤決定要付出代價的

疫情衝擊產業　柯文哲：北市下午公布紓困計畫

柯文哲重申「3原則」戴口罩　預言新冠肺炎「流感化」

「日本旅遊警示應提高二至三級」高嘉瑜：立刻檢討白牌車防疫漏洞

別讓細紋洩年齡！日本最強抗皺新品，助你化身仙女姐姐

藍委「圍堵」吳斯懷進國防委員會？　林為洲：我自己也想進

觀光客少8成！大阪台男曝慘況「店員都站著發呆」　環球現照驚呆網友

西進轉職意願轉弱！　不回大陸者95%回鄉台灣、9%流向東協

隱瞞過年去湖北！佛山男遭妻舉報...送醫後確診了　220人全被緊急隔離

即／單親媽上銬戒護進警局！涉餵小姊弟藥害雙亡　朝殺人罪偵辦

模里西斯禁台入境！外交部2天內轉彎「證實此事」　周春米質疑反應慢半拍

雷納德全明星賽轟8顆三分飆30分　首位奪布萊恩MVP球員

惡男發「口罩災難財」4天詐騙215萬元　錢全拿去打賞女主播

不斷更新／泰國增1例…患者家屬為同為確診病患　日本暫停天皇誕生日活動

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

政治熱門新聞

賴品妤「一手勾」吳怡農　網驚呼：怎麼可以比農農帥？

柯文哲警告：社區感染遲早會發生

扁戒護就醫　赴長庚檢查攝護腺等

私菸案總統侍衛長起死回生　張捷回任國防部參事

詹惟中算陳時中官運　宅神一聽驚呆

嗆聲「撞人」里長交保後　罷韓團體關帝廟還願

勾眼球告敗訴0600

柯P「3原則」戴口罩：有危險就戴

高嘉瑜提這幾種職業具「高度被感染風險」

鑽石公主號台人盼返國　不要重複隔離

馬英九：「沒選台自己承擔」是歧視

國民黨籲疫情指揮中心升級一級開設

歐洲10國致函WHO挺台加入　外交部表達感謝

台幹回陸復工　洪申翰憂成「防疫漏洞」

更多熱門

相關新聞

特別收益資產為防疫核心配置優選

特別收益資產為防疫核心配置優選

新冠肺炎疫情尚未出現緩和跡象，包括國際貨幣基金、美國聯準會（Fed）等近期都預警今年全球經濟成長恐將因此減速。柏瑞投信表示，雖然經濟不確定性上升，但Fed及其他主要央行的鴿派立場明確，有利於特別股、高收益債等固定收益資產的表現。

新冠肺炎波及東京馬　恐縮小規模

新冠肺炎波及東京馬　恐縮小規模

陸配子女被拒回台　汪小菲：人間悲劇

陸配子女被拒回台　汪小菲：人間悲劇

確診男打點滴「亂吐口水」　2名醫護也衰被感染

確診男打點滴「亂吐口水」　2名醫護也衰被感染

新冠肺炎影響工作　網一片苦哈哈：累翻了

新冠肺炎影響工作　網一片苦哈哈：累翻了

關鍵字：

武漢肺炎國民黨團防疫賴清德新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

沒量體溫！連鎖百貨員工連12天帶病上班　每天還開晨會

台灣首例死亡　醫生：震驚又感動

台灣真人版《愛的迫降》！北韓選手為台女脫北

愛不到嫩女變火魔　大叔暗夜提油燒死她

《想見你》結局！陳韻如死亡「謎團全貌」　PTT狂刷：太變態了

《我結》MC爆：有人拍攝途中交往

大陸導演常凱因新冠肺炎離世！吃完年夜飯4親人染病亡

《想見你》結局威力太猛！　PTT掛掉近半小時「完全跑不動」

黃雨萱甜喊「子維哥」　網大讚：這結局太甜！　

「我跳級上台大博士」兒14年騙父母千萬

專家團抵中　世衛：疫情走向難料

每天重訓+桑拿　肌肉男精蟲數變0

大眼美照曝光！120秒烈焰焚身慘成焦屍

《想見你》、《愛的迫降》同日結局！追劇3平台崩了

更多

最夯影音

更多
滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材
王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面