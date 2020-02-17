搭CI201飛上海！網傳落地才通報「自己發燒了」...萬人罵爆　華航急回應

▲同機乘客們紛紛觀望。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，一名網友今搭機赴上海，結果飛機剛落地，有位同機旅客才通報，表示自己有發燒的情況。影片曝光後引爆眾怒，紛紛留言飆罵「別人的小孩死不完嗎」、「很慘很度爛...又不敢揍他」。不過，華航出面打臉，表示經查並沒有發燒旅客。

網友稍早在「爆料公社」po出影片，表示朋友搭這班飛機去上海，沒想到一直到落地後，才有人跟機組通報，說自己發燒了，自私行徑讓他忍無可忍，怒譙「超級缺德，害死大家。」

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消息一出，掀起如海嘯般的撻伐，網友們不禁留言直呼，「有症狀還到處趴趴走」、「從哪裡飛哪裡？我先做隻草人插他針」、「把他關起來~王八蛋」、「過去就別回來了」、「天啊~傻眼」。

不過，也有人認為，應該先釐清該名乘客是上機前就發燒，然後執意搭乘，還是上機後才有狀況，「我兒子就是很好的案例，從飯店到機場時還在車上跟哥哥玩得不亦樂乎，拿到機票、行李都進輸送帶了才突然體溫升高，這中間的時間只有35分鐘，每個人的身體狀況不一定。」

然而，華航指出，「經查本公司今(17)日，班機CI201台北飛往上海的航班，並沒有發燒旅客，旅客皆已全數下機，相關疫情通報，本公司依疾管署規定辦理，若有個案，由各地主管機關公布。」

值得一提的是，現在一些關於新冠肺炎假訊息流竄；對此，調查局宣布，公開在臉書刻意造謠、製造恐慌，或張貼的訊息刻意誤導民眾，最重可罰300萬元。

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