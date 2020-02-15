馬英九批不讓陸配子女來台「民粹、歧視」　徐巧芯：這話是太重了

▲同樣支持陸配子女回台，徐巧芯認為馬英九言論過於嚴重。（圖／翻攝自YouTube「新聞面對面」）

記者張靖榕／綜合報導

新冠肺炎疫情在國內引起許多討論，陸委會日前開放陸配子女入境的措施因引發大量民意反彈，最終急轉彎撤回，而前總統馬英九則批政府此舉是「民粹、歧視」。國民黨台北市議員徐巧芯對此在政論節目上表示，在考量到蔡總府的大量民意支持等因素下，馬前總統「這樣的講話是太重了」。

知名主持人謝震武在年代節目《新聞面對面》針對馬前總統的「民粹歧視說」，先就民粹在防疫上做出概略定義，是指政府只聽大家說話，以「人皆曰可殺之」為出發點，就跟著民意走，「馬前總統把民粹兩字擺出來的時候，很顯然就是說民進黨政府現在沒有在專業上，或是其他去考量。」他也問徐巧心，馬前總統這樣是不是言重了。

對此，徐巧芯表示蔡政府是在過半的民意下執政，「我會認為這樣的講話是太重了」。不過她也提到，1900多名陸配子女並非都掛病號，且當中有些人可能是未來要成為中華民國國民的人，再來就是以我國現行法規限制下，陸配子女要申請成為中華民國國民，「是相對比較困難也比較久的」。

徐巧芯說她完全尊重民進黨政府現在的做法，「因為現在他們執政，所以所有成敗她們來負」，但她同時也覺得政府應該理解，為何其他人會覺得這些人的聲音也該被聽到。