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湖山水庫人文教育館動土突現日暈　張麗善：好兆頭

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記者蔡佩旻／雲林報導

位雲林縣斗六市、古坑鄉交界的湖山水庫一直以來都是雲林的後花園，假日時更常引入大批遊客欣賞添光水色的美景，雲林縣政府爭取水利署補助9731萬興建湖山水庫人文生態暨遺址教育展示館，14日上午動土典禮，天空突然出現一圈七彩光環環抱太陽，除在場民眾紛紛拍下「日暈」，雲林縣長張麗善也直呼「好兆頭」。

▲湖山水庫是一座離槽水庫，集水區面積6.58平方公里，總蓄水量5,139萬立方公尺,由於集水區範圍較小，本身水源有限。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲湖山水庫是一座離槽水庫,集水區面積6.58平方公里,總蓄水量5,139萬立方公尺,由於集水區範圍較小,本身水源有限。（圖／記者蔡佩旻攝）

人文生態暨遺址教育展示館總計工程費計新台幣9731萬元，未來完工後將展示庫區南勢坑溪西側發現之「古坑‧大坪頂遺址」，文化屬性為距今4000~3400年及3000~2500 年之繩紋紅陶文化與營埔文化；此外，此計畫基地登頂向西可遠眺華武壠戰役的歷史現場。

展示館為地上五層鋼筋混凝土、鋼骨與木造建築物，總樓地板面積約為440坪。主體採用清水模之混凝土板牆，配合實木集成材之大跨距木桁架空橋，可遠眺湖山水庫美景、遺址現地及華武壠戰役現場。館內將設有遊客風雨廣場、多媒體簡報室、辦公室、觀景露臺、展示空間、賣店與各種服務性設施，未來將成為園區遊客之參訪遺址與水庫的行前教育解說中心，並進一步帶動雲林的觀光發展。

天空突然出現日暈現象，根據氣象局資料，「暈」是太陽和月亮周遭有形如光輪的大氣光學現象，如是環繞於太陽周圍的光環者，稱為日暈，顯示當時高空水氣相對較豐沛且範圍大又均勻，雲林縣政府水利處長許宏博表示，民間俗諺「日暈三更雨，月暈午時風」，意思是若出現日暈，夜半三更將下雨，代表氣候即將轉變，明日大家即可獲得驗證。

湖山水庫是一座離槽水庫,集水區面積6.58平方公里,總蓄水量5,139萬立方公尺,由於集水區範圍較小,本身水源有限,因此自鄰域濁水溪支流清水溪構築桶頭攔河堰越域引水抱注。主要目標為解決雲林地區地面水源不足及減緩地層下陷,與集集攔河堰聯合運用,可提高雲林地區供水穩定,帶動區域發展。

▲湖山水庫是一座離槽水庫，集水區面積6.58平方公里，總蓄水量5,139萬立方公尺,由於集水區範圍較小，本身水源有限。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲湖山水庫人文生態暨遺址教育展示館，14日上午動土典禮，天空突然出現一圈七彩光環環抱太陽。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲湖山水庫是一座離槽水庫，集水區面積6.58平方公里，總蓄水量5,139萬立方公尺,由於集水區範圍較小，本身水源有限。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲湖山水庫人文生態暨遺址教育展示館預計設於湖山水庫管理中心左側，為地上五層鋼筋混凝土、鋼骨與木造建築物，總樓地板面積約為440坪。（圖／記者蔡佩旻攝）


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