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雲林蒜頭葉黃化！天氣忽冷忽熱害的　將視情況建請中央農災補助

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▲蒜頭是雲林縣主要經濟農作之一，近日因氣候影響造成蒜頭呈現黃化現象。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蒜頭是雲林縣主要經濟農作之一，近日因氣候影響造成蒜頭呈現黃化現象。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣種植蒜頭以107年資料，種植面積約4400公頃左右，年收穫量約4萬8千公噸，占全國生產量9成以上，主要種植鄉鎮為四湖、元長、東勢、土庫、虎尾地區。近日有蒜農反映蒜頭葉面呈現黃化現象，雲林縣長張麗善請來農改場專家，希望針對農損對症下藥，若採收期產量損失慘重，將建請中央進行農業災害補助。

日前元長蒜農向雲林縣議員蔡明水反映田間蒜頭葉面呈現黃化現象，疑慮是病害引起或其他因素所致，雲林縣長張麗善指示縣府農業處行文洽請台南區農改場指派專家蒞縣進行勘查診斷。2月4日上午邀得台南區農改場栽培管理專家趙秀淓博士與 病蟲害專家陳昇寬博士，於元長地區幾處田區進行現勘診斷。

栽培管理專家博士趙秀淓表示，雲林大蒜約在去年9月初栽種迄今已有四個月，蒜頭成長期90到100天，最近是蒜頭結球時期。趙秀淓說，但近幾個月溫度變化太大，前陣子持續一個禮拜氣溫達30幾度，突然寒流來襲又氣溫下降，初判是忽冷忽熱，蒜頭吸收養分回流時，受到溫度影響，造成葉面黃化。

雲林縣長張麗善指出，蒜頭是雲林縣主要經濟農作之一，在一個多月後將可收成，但近期蒜頭乾燥變黃，蒜頭結球小，氣溫升高蒜頭根部乾燥更快，恐影響整個產量及品質會變差。張麗善表示，今天特別請農改場專家到雲林，希望能針對農損對症下藥，若採收期蒜頭產量損失慘重，她將建請中央進行農業災害補助。

▲蒜頭是雲林縣主要經濟農作之一，近日因氣候影響造成蒜頭呈現黃化現象。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2月4日雲林縣長張麗善與栽培管理專家趙秀淓博士與病蟲害專家陳昇寬博士，於元長地區幾處田區由農民陪同進行現勘診斷。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蒜頭是雲林縣主要經濟農作之一，近日因氣候影響造成蒜頭呈現黃化現象。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蒜頭是雲林縣主要經濟農作之一，近日因氣候影響造成蒜頭呈現黃化現象。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蒜頭是雲林縣主要經濟農作之一，近日因氣候影響造成蒜頭呈現黃化現象。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林蒜頭農作近期蒜頭乾燥變黃，蒜頭結球小，氣溫升高蒜頭根部乾燥更快，恐影響整個產量及品質會變差。（圖／記者蔡佩旻攝）


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